Badosa: "El siguiente paso es gestionar mejor los momentos de tensión"

Paula Badosa participa en la XIII edición de la carrera 'Madrid en marcha contra el cáncer' - Ángel Díaz Briñas - Europa Press

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha asegurado que se encuentra bien físicamente para afrontar el Mutua Madrid Open, a pesar de sus últimos resultados adversos, y ha explicado que el siguiente paso es "gestionar mejor los momentos de tensión" y "controlar los pensamientos" en los partidos, ya que le está faltando "ser constante" durante el encuentro completo.

"El siguiente paso es gestionar mejor quizá los momentos de tensión, los momentos donde quizá me pongo más nerviosa para cerrar un partido. Controlar un poco los pensamientos es muy importante y es algo que me está quedando pendiente para el siguiente paso. Es una cosa que he vivido ya en el pasado y creo que sé encontrar la solución, aunque ahora mismo sea un poquito difícil", señaló en una entrevista con los medios oficiales de Iberdrola, del que es embajadora.

Sin embargo, reconoció que emocionalmente ha vivido "partidos duros" en las últimas semanas. "El nivel está siendo cada vez mejor, pero desgraciadamente los resultados tampoco están cayendo de mi parte, así que también estoy con un sabor un poco agridulce en ese aspecto. Pero me gusta siempre ver la parte positiva, y la parte positiva es que de cuerpo, de lesiones, me siento bien y el nivel está cada día mejor", subrayó.

La catalana, que explicó que se intenta "agarrar mucho a lo positivo", indicó que se siente fuerte. "Siento que el nivel está ahí, sobre todo lo veo mucho en entrenos, en momentos de partidos. Lo que me está costando mucho es ser constante todo el partido con mi nivel, que es con lo que más me identifico cuando he estado bien, con ser una jugadora muy consistente y constante. Es lo que me está faltando. También estuve tiempo parada y la confianza no es la misma, pero poco a poco voy sumando ese 1% para llegar a mi mejor versión", apuntó.

Sobre el Mutua Madrid Open, aseguró que le gusta "mucho participar" en él y que la gente le apoya "muchísimo". "Es un momento difícil para mí y tener ese apoyo que voy a tener del público va a ser importante esta vez. Estoy con muchas ganas de poder dar mi mejor versión; ojalá sea la mejor de verdad, pero sé que ahora mismo está siendo más difícil. Cuando cosas así cuestan, tener el apoyo de la gente de casa te da ese extra", afirmó.

"Por la calle noto muchísimo el aprecio y el cariño de la gente que me sigue y que está pendiente. Es algo que sinceramente me emociona y es muy especial. La cercanía de la gente y la energía es algo que en ninguno otro país encuentro", continuó.

En otro orden de cosas, habló de su situación emocional. "Mis experiencias de salud mental me ayudan a llevar un momento difícil mejor, a aceptarlo mejor, a saber que nada es para siempre. Cuando estás en una situación así, te piensas que nunca vas a salir de eso. Yo, mentalmente, por mucho que no esté mi mejor momento, sé que las cosas no duran para siempre y lo intento llevar lo mejor posible", expuso.

En este sentido, valoró el momento de Sara Sorribes tras su parón por salud mental. "Es una compañera con la que he convivido muchísimos años, a la que admiro mucho como deportista por lo trabajadora que siempre ha sido. Empatizo mucho, pero leer declaraciones así es doloroso. Ver que empiezas a jugar un deporte desde muy pequeña por una ilusión y que te pueda repercutir de esta manera es duro, porque yo también he pasado por ahí. Pero me alegro de que esté mejor y que esté empezando a competir, seguro que poco a poco irá encontrando esa felicidad en pista", aseguró.

Por último, Badosa analizó el estado del tenis español. "Está bien. Hay jugadoras que lo están haciendo muy bien, como Cristina Bucsa. Tuvimos hace unos días también la Billie Jean King Cup y se clasificaron, debutaron jugadoras jóvenes que tienen un gran futuro. Estoy pendiente de las futuras generaciones porque me encanta que nuestro país tenga cada vez deportistas de lo mejor del mundo. Estoy muy contenta e ilusionada con el futuro", finalizó.