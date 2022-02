Del Potro vuelve a las pistas 965 días después y reitera su intención de retirarse

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista argentino Juan Martín del Potro volvió a jugar este martes un partido de tenis 965 días después y lo hizo en el torneo de Buenos Aires, puntuable para la ATP y que se disputa sobre tierra batida, donde, tras caer ante su compatriota Federico Delbonis por 6-1, 6-3, reiteró su deseo de poner fin a su carrera deportiva.

Las lesiones han lastrado al de Tandil, campeón del US Open en 2009 y uno de los pocos que trató de inmiscuirse en el poderío del 'Big Three'. No podía jugar un partido desde junio de 2019 y ya el pasado fin de semana dejó claro que su deseo era poder despedirse jugando, pero que la retirada estaba prácticamente decidida y que su intención era hacerlo tras jugar ante su afición y en Río de Janeiro (Brasil).

Jaleado por su fiel hinchada, 'Delpo' pudo disfrutar de una noche más de tenis, aunque su compatriota Delbonis no le dio demasiadas opciones y le eliminó con autoridad en cerca de hora y media, tras la cual continuó recibiendo el cariño de la grada, a la que le dedicó unas palabras que sonaron a despedida casi definitiva.

"Creo que hice demasiado esfuerzo en dos años y medio para remontar y poder jugar, como hice tantas otras veces. A veces yo también puedo perder y no tengo la fuerza para salir adelante. Esta vez siento un poco eso", señaló en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

El tandilense aseguró que este era un día que iba a "recordar toda la vida". "Todavía no encontré un lugar en el que sea más feliz que dentro de una cancha de tenis y ahora quiero ser feliz. Di todo lo que tenía hasta el último punto, siento que tengo toda la vida por delante y me puedo ir en paz", sentenció 'Delpo'.