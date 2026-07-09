De la Puente no podrá defender título de dobles en Wimbledon y buscará la final individual

Archivo - Martín de la Puente durante un partido en Wimbledon - DANIEL KOPATSCH - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente no podrá defender junto al neerlandés Ruben Spaargaren su título de dobles del tenis en silla del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba, aunque sí avanzó este jueves hacia las semifinales individuales.

El gallego y su compañero se coronaron el año pasado sobre la hierba londinense, pero su defensa del título se acabó en las semifinales. Tras deshacerse en los cuartos de la pareja formada por el madrileño Daniel Caverzaschi y el estadounidense Casey Ratzlaff por 6-1, 6-3, los actuales campeones y segundos favoritos no tuvieron demasiadas opciones ante el argentino Gustavo Fernández y el japonés Tokito Oda, que se impusieron en dos mangas por 6-1, 6-3.

Mejor le fueron las cosas a De la Puente en el cuadro individual donde alcanzó la penúltima ronda, donde tendrá un duro duelo con Oda, número uno del mundo que le derrotó a principios de año en la final del abierto de Australia y la semana pasada en un torneo sobre hierba.

El bronce paralímpico, subcampeón de Wimbledon en 2024 y tercer favorito en este 'grande', se ha plantado en esta penúltima ronda después de deshacerse precisamente de Ruben Spaargaren por 6-0, 6-2, y del británico Andrew Penney por 6-0, 6-1. Dani Caverzaschi, por su parte, no pudo superar su estreno ante Gustavo Fernández, vencedor por 6-1, 6-2.