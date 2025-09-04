De la Puente supera su estreno individual en el US Open y Caverzaschi cae eliminado

Archivo - El tenista español Martín de la Puente durante un partido. - RFET - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Martín de la Puente y Daniel Caverzaschi intercambiaron este miércoles sus papeles en sus estrenos en el cuadro individual del tenis en silla del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, y sólo el gallego pudo avanzar.

Después de que el debut en el cuadro de dobles se saldase con clasificación a las semifinales del madrileño junto al neerlandés Tom Egberink y eliminación del gallego junto al también neerlandés Ruben Spaargaren, a nivel individual sólo pudo superar el debut el vigués.

De la Puente, que parte como tercer cabeza de serie en Nueva York, se deshizo con trabajo del chino Zhenxu Ji en dos sets por 6-4, 7-5 y ahora tratará de 'vengar' en los cuartos de final a su compañero Dani Caverzaschi, que no pudo con el británico Gordon Reid tras un largo partido de más de dos horas y media en el que terminó cayendo 7-6(4), 4-6, 6-1.