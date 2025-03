Raducanu cree que las autoridades del tenis podrían haber "gestionado mejor" su caso de acoso en Dubai

LONDRES 5 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

La tenista británica Emma Raducanu considera que su terrible experiencia con un acosador durante su partido de segunda ronda contra la checa Karolina Muchova en el torneo de Dubai del mes pasado se podría haber "gestionado mejor" por las autoridades del tenis y que ni siquiera podía "ver la pelota entre las lágrimas" en el momento del incidente.

La británica, de 22 años, se fue hacia la juez de su partido llorando y se llegó a esconder tras su silla tras percatarse de que un hombre que le había acosado anteriormente estaba en la grada. Tras este episodio voló de vuelta casa y decidió tomarse un descanso más largo antes de regresar al circuito en el WTA 1000 de Indian Wells (Estados Unidos) que arranca esta semana.

La campeona del Abierto de los Estados Unidos de 2021 está recibiendo seguridad adicional en el torneo californiano después de que el hombre s le pudiera acercar en dos ocasiones mientras estaba sola.

"Se podría haber gestionado mejor, pero desde aquel incidente he recibido más atención y seguridad. Todo lo que podemos hacer es mirar lo que pasó y reaccionar de una manera mejor, más positiva, en lugar de mirar atrás y culpar a la situación. Ahora se está abordando mejor, así que para mí eso es importante. Siempre estoy muy atenta y ya no hago las cosas necesariamente sola, estoy con alguien y siempre me vigilan", afirmó la británica a 'BBC Sport'.

Raducanu optó finalmente por no presentar cargos tras la detención del hombre, al que se le ha prohibido acudir a torneos. El entrenador de la tenista, Roman Kelecic, que estaba con ella en Dubai, declaró a un sitio web croata que el hombre había seguido a Raducanu durante cuatro torneos y había intentado abrazarla.

La joven jugadora también habló en rueda de prensa de un episodio que vivió "angustiada". "Le vi en el primer juego del partido y pensé: 'No sé cómo voy a terminar'. Literalmente, no podía ver la pelota entre lágrimas, apenas podía respirar. Me decía: 'Necesito tomarme un respiro'", confesó.