Rafa Jódar: "Cuando juegas contra los mejores del mundo es cuando de verdad mejoras tu nivel"

El tenista español Rafael Jódar durante la rueda de prensa. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha comentado este viernes que todo en su carrera "está yendo muy rápido" y que avanzar bastante en los torneos le está permitiendo jugar "contra los mejores del mundo", algo que considera clave para "mejorar" su nivel.

"Todo está yendo muy rápido. Estoy jugando muchos partidos y avanzando bastante en los torneos, y eso me permite jugar contra muchos jugadores de mucho nivel y me permite mejorar. Cuando juegas contra los mejores del mundo es cuando de verdad mejoras tu nivel. Estoy disfrutando mucho. Ese era mi objetivo de hoy. No todos los días se juega contra un rival como De Miñaur y en la pista central con tanta gente que ha venido a apoyarme", afirmó el tenista español en la rueda de prensa posterior a su victoria.

Jódar expresó que sabía que debía "disfrutar" del partido e ir a por la victoria. "Ha sido un partido duro con momentos clave que se han decantado a mi lado. Que haya tanta gente conocida que venga a verme me motiva mucho. Siempre entro en la pista sabiendo que van a ser partidos muy duros. En un pequeño detalle se decide la balanza", añadió.

El madrileño reconoció que el primer partido contra Jasper De Jong le "ayudó mucho" a adaptarse a "las condiciones de Madrid". "Venía de Barcelona, que es muy distinto. Sacar adelante ese partido me ayudó mucho. El siguiente partido será igual de duro o más. Es muy bonito jugar en la Santana. Si las cosas van bien como hoy, mejor. El objetivo siempre es disfrutar", agregó.

Por último, analizó a su próximo rival en el torneo, el brasileño Joao Fonseca, al que considera un "duro". "Intentaré prepararme bien y hacer mi juego, y si las cosas no van tan rodadas como hoy, tendré que estar duro. Veremos qué tal va", concluyó.