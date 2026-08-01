Rafa Jódar remonta a Musetti y se mete en semifinales de Washington

Archivo - Rafa Jódar - Europa Press/Contacto/Gokhan Taner - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha avanzado a semifinales del torneo de Washington (Estados Unidos), de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de remontar en cuartos de final al italiano Lorenzo Musetti (1-6, 6-1, 6-4), y disputará ante el chileno Alejandro Tabilo sus primeras semifinales del circuito en superficie rápida.

El madrileño, actual número 24 del mundo y que derrotó en las rondas anteriores al francés Arthur Fils y al japonés Kei Nishikori, necesitó dos horas y un minuto para deshacerse de la 15ª raqueta mundial, que golpeó primero en el duelo al ganar los últimos cinco juegos de la manga inaugural.

A pesar de eso, Jódar no vino abajo y cambió la dinámica del encuentro al romper el servicio del transalpino en el segundo juego del segundo set, antes de poner un 5-0 que resultaría casi definitivo y que le valió para igualar la contienda en su siguiente saque.

En un parejo tercer parcial, en el que no tuvo que enfrentarse a bolas de 'break' en contra, el madrileño aprovechó una de sus dos pelotas de rotura del quinto juego para desequilibrar el choque, que finalmente cayó de su lado.

"No empecé muy bien, Lorenzo ganó el primer set 6-1. Tuve que reorganizarme mentalmente. Creo que lo hice muy bien, sobre todo al principio del segundo set. Saqué muy bien y eso me dio la oportunidad de ganar el segundo y el tercer sets. Estoy muy contento con cómo me recuperé", señaló en declaraciones facilitadas por la ATP.

De esta manera, Jódar se aseguró debutar el próximo lunes en el 'Top 20' del ranking ATP, algo que sólo 14 jugadores con 19 años o menos han conseguido. Además, cuenta con opciones de seguir escalando, ya que sólo defiende 281 puntos el resto del año, todos ganados en 2025 a nivel ATP Challenger.

En las semifinales de este domingo, el madrileño se verá las caras con el chileno Alejandro Tabilo, que dio la sorpresa en cuartos al deshacerse del estadounidense Ben Shelton (4-6, 7-5, 6-4), número ocho del ranking ATP y segundo cabeza de serie del certamen norteamericano.