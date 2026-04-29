Rafa Jódar: "Seguiré siendo la misma persona, es solo el primer paso"

Rafael Jódar, Mutua Madrid Open 2026 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar explicó que tiene "los pies en el suelo" a pesar de su espectacular irrupción en el circuito de la ATP, consagrada con los cuartos de final de este miércoles en el Mutua Madrid Open, donde compitió "de tú a tú" pese a la derrota contra el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.

"Fue un partido duro, Sinner jugó muy bien todo el partido. Me llevo cosas positivas y trato de aprender de este partido para el futuro. Sinner es un gran jugador, todos sus golpes son completos, le hacen mejor que otros jugadores. Veré el partido y trataré de aprender de las cosas que hice bien y no tan bien", afirmó tras el esperado choque en la Caja Mágica.

El madrileño llevó al límite a un Sinner que mostró mucho respeto por el español. "Es mi primer año, todavía quedan muchos torneos, temporadas. Tengo que intentar mejorar, que sirva de aprendizaje. Seguir mejorando. Todo el mundo juega muy bien y por haber hecho estos resultados no soy mejor de lo que soy. Todos los jugadores tienen una ambición muy grande por ganar. Tengo los pies en el suelo y soy consciente de que todo el mundo te puede ganar", comentó.

"Sinner es una gran persona, un respeto que ponga eso", añadió, después de que el número uno firmase en la cámara después del partido con el mensaje 'Qué jugador', dirigido a Jódar. El madrileño reconoció la superioridad del italiano, cuando sobre todo en el segundo set le tuvo contras las cuerdas para lograr el 'break'.

"Sinner es un jugador muy completo y lo demuestra en los momentos importantes, tiene mucha confianza. Ha sido un partido que diría que ha estado igualado. Ha habido momentos que he estado compitiendo de tú a tú, me quedo con eso. Queda un camino largo para seguir mejorando, mostrando mi nivel. He jugado muchos partidos en Madrid y en Barcelona. Ha sido bonito y especial jugar en casa. Espero que pueda seguir jugando a este nivel los próximos partidos", afirmó.

"Intentaba jugar mi juego. Esos puntos hoy no he estado muy acertado, o es mérito de él. Ha jugado muy bien esos puntos. Estará bien ver otra vez el partido, ver lo que podía haber hecho en esos puntos importantes que son los que deciden el partido", añadió.

Por otro lado, Jódar, que apuntó que piensa ir a Roma y Roland Garros, explicó cómo lleva su salto a la fama. "No creo que me cambien en nada. Voy a seguir siendo la misma persona por todo lo que me pase o lo que me haya pasado ya. Es muy bonito que haya tenido la oportunidad de jugar en Madrid, en la pista central unos cuartos de final, me quedo con eso. Sé que queda mucho camino y este es solo el primer paso", apuntó, recordando que tiene futuro y "mucho que mejorar" para comparaciones con el propio Sinner.