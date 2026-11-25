La Rafa Nadal Academy celebrará 'El Gran Encuentro del Tenis Español' por su X aniversario - RAFA NADAL ACADEMY

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rafa Nadal Academy acogerá el próximo 12 de dicembre 'El Gran Encuentro del Tenis Español', un evento en el que grandes figuras del tenis español como Sergi Bruguera, David Ferrer, Albert Costa, Virginia 'Vivi' Ruano, Feliciano López, Anabel Medina estarán presentes en las instalaciones de la academia en Manacor, donde disputarán torneo de dobles por equipos.

Al evento, que se enmarca dentro de los actos de conmemoración del X aniversario de la Rafa Nadal Academy, han confirmado su asistencia Carlos Costa, Sergi Bruguera, David Ferrer, Albert Costa, Virginia 'Vivi' Ruano, Feliciano López, Anabel Medina, Tommy Robredo, José Higueras, Alberto Berasategui, Nicolás Almagro, Roberto Bautista Agut, Carla Suárez, Jordi Arrese, Javier Sánchez Vicario, Nuria Llagostera, Tomás Carbonell, Roberto Carretero, Pablo Andújar, Magüi Serna, Arantxa Parra, Jaume Munar, Cristina Torrens, María Antonia Sánchez Lorenzo, Alberto Tous, Juan Avendaño y Javier Soler, además de Rafa Nadal.

Los asistentes tendrán la oportunidad por tanto de volver a disfrutar en pista de algunas de las grandes figuras de diferentes generaciones del tenis español, que compartirán protagonismo en un dinámico torneo de dobles por equipos.

El 'Gran Encuentro del Tenis Español' ofrecerá así una ocasión para reconocer la contribución de sus protagonistas al crecimiento y consolidación de este deporte y compartir el significado de una celebración que conecta con la esencia de la Academia: transmitir a las nuevas generaciones la experiencia y los valores de quienes han abierto camino en el tenis español. En el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de ver empuñar la raqueta a leyendas que disputarán partidos de dobles en un dinámico torneo por equipos.

La cita dará continuidad a los actos conmemorativos del décimo aniversario, que vivieron uno de sus momentos más especiales el pasado 3 de octubre con el Rafa Nadal Academy Slam. Aquel encuentro reunió en Manacor a Rafa Nadal, Andy Murray, Carlos Moyà, David Ferrer, Richard Gasquet, Marat Safin, Dominic Thiem y Fabio Fognini, en una jornada que permitió revivir grandes rivalidades y vínculos de amistad de la historia reciente del tenis.

Inaugurada el 19 de octubre de 2016, la Rafa Nadal Academy ha desarrollado durante esta primera década un proyecto que combina entrenamiento, educación y formación en valores. Desde Manacor, su metodología busca acompañar a los jugadores en su crecimiento deportivo y personal, con el esfuerzo, la humildad, la disciplina y el respeto como principios fundamentales.

Con 'El Gran Encuentro del Tenis Español', la academia sumará una nueva celebración a este año de aniversario y reforzará su vocación de ser un espacio de encuentro para quienes han contribuido a construir el presente y el futuro del tenis.