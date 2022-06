Rafa Nadal: "He conseguido centrarme en el tenis y poner a un lado mis problemas"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal celebró este lunes que durante su paso por Roland Garros consiguiese centrarse "en el tenis" y "poner a un lado" todos los problemas originados por una lesión en el pie, que ahora va a tratarse en busca de encontrar una solución que le permita incluso estar en Wimbledon.

"Cuando estás centrado en algo que realmente te motiva más de lo que te pueda dolor hace que el fin justifique todo los demás y que sepas que para tener opciones no hay otra manera que hacer eso. He conseguido centrarme en el tenis, poner a un lado estos problemas y mentalmente enfocado en lo que tenía que hacer", subrayó Nadal en una entrevista a 'El Partidazo' de la cadena COPE.

El balear dejó claro que pese al dolor seguirá jugando "siempre y cuando" siga siendo "feliz". "Cuando el dolor no me deje ser feliz entonces es el momento de pensar en otras cosas. Para las personas que viven con permanente dolor, que no hablo de mí, es complicado ser del todo feliz", indicó.

El ganador de 22 'Grand Slams' reconoció que un día después "iba a ser complicado a nivel de dolor". "Se unen que después de dos semanas durmiendo el pie cada partido y con muchísimos antiinflamatorios y analgésicos, hay momentos que me duele más y momentos que menos. Ahora han pasado las dos semanas y no puedo seguir tomando todo lo que estaba tomando para dar descanso al cuerpo y es un efecto rebote importante", admitió.

En este sentido, confesó que el día que más dolor tuvo fue tras "la segunda ronda" y que él ha sido el que tomado las decisiones. "Mi entorno lo que hace normalmente es ayudarme en lo que se pueda y si tienen otro punto de vista, escucho, porque durante todo mi vida he escuchado mucho, pero alguien tiene que tomar las decisiones y en la mayoría de los casos soy yo porque el que tiene que acertar o equivocarse soy yo", aclaró Nadal.

El tenista español dijo "totalmente de corazón" cuando antes de jugar los cuartos de final ante Novak Djokovic que podría ser su último partido en Roland Garros. "Así lo sentía, venía con muy poco entreno y una preparación escasa, y Novak venía de ganar en Roma, de hacer semifinales en Madrid y había llegado a cuartos sin perder ningún set. Sé cual es mi día a día con el pie y es posible que este sea mi último Roland Garros,

espero que no", admitió.

"Entiendo y agradezco el apoyo y cariño y todas las cosas bonitas que se han estado diciendo de mí. Yo soy el primero que me gustaría seguir y voy a seguir haciendo todo lo posible para que así sea. Yo tampoco quiero que se retire según quien porque a mí también me gusta ver a los jugadores que admiras", añadió el mallorquín.

Ahora, llevará a cabo un tratamiento en los nervios de su pie con radiofrecuencia pulsátil que le provocará "un efecto similar" al que ha vivido en París cuando ha jugado con los nervios dormidos. "Si esto funciona mi ilusión sería seguir de inmediato hacia la hierba y si no funciona ya sería otro planteamiento más complicado", puntualizó.

"NADIE PENSABA QUE PUDIERA TENER UNA CARRERA TAN LARGA"

Para el de Manacor, es "algo inesperado" que haya alargado tanto su carrera. "Nadie pensaba que pudiera tener una carrera tan larga, yo el primero. Cuando tenía 25 años pensaba que si llegaba a los 28 era un éxito y al final he mantenido siempre la ilusión y aquí estamos", remarcó.

Nadal cree que "algunos días" jugó "bien" al tenis. "Mi mejor partido fue el día de Novak y el quinto set contra Felix (Auger-Aliassime) fue bueno. En la final mi tenis fue bastante correcto", expresó el exnúmero uno del mundo, que no escondió que el apoyo recibido por el público en Roland Garros haya sido "más especial" que otros años.

Finalmente, preguntado por si la irrupción de Carlos Alcaraz había adelantado un poco en la opinión pública su posible final, fue claro. "Yo también soy el primero que tengo dudas conmigo mismo. La llegada de Carlos es fantástica para nuestro deporte y el deporte español. Sé que se vive del momento y de alguna manera hay una necesidad de algo nuevo y de una cara nueva, y que encima es increíblemente bueno, pero no me siento ofendido", sentenció.