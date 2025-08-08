El Rafa Nadal Museum bate su récord de visitantes en los últimos 12 meses con más de 100.000

Archivo - El extenista español Rafa Nadal en su nuevo espacio dedicado a Roland Garros en el Rafa Nadal Museum - RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rafa Nadal Museum ha recibido a lo largo de los últimos 12 meses a más de 100.000 visitantes, lo que supone una cifra récord desde su creación hace casi nueve años, según informó este viernes la Rafa Nadal Academy by Movistar donde está instalado.

Tras la retirada del ganador de 22 'Grand Slams' el pasado mes de noviembre, el simbólico lugar ha incorporado algunos espacios que "han supuesto un gran aliciente para que los visitantes puedan disfrutar de su carrera y de sus valores a través de un emotivo viaje en el tiempo".

Así, uno de los puntos más valorados por los visitantes es la nueva zona dedicada a Roland Garros, torneo que ganó en 14 ocasiones el manacorí y que le homenajeó de forma muy cariñosa en su última edición, mientras que también hay otro espacio que recorre la experiencia olímpica de Nadal y contiene la antorcha que portó hace menos de un año en la ceremonia de inauguración de los Juegos de París de 2024.

El Rafa Nadal Museum se convirtió en 2016 en la primera y única exposición de trofeos de Rafa Nadal, en la que se recogen los momentos destacados de su carrera deportiva desde que empezó a jugar al tenis cuando era sólo un niño hasta la actualidad.

El recorrido se realiza a través de sus trofeos, pero también a través de las camisetas y zapatillas y objetos con los que el balear ganó cada una de las finales de 'Grand Slam' que disputó a lo largo de su carrera. Además, en la planta expositiva los visitantes adquirirán una visión global de la historia del deporte contemporáneo gracias a los recuerdos y objetos cedidos por algunas de las principales figuras de la historia del deporte mundial como Michael Jordan, Usain Bolt, Roger Federer, Leo Messi, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo, Valentino Rossi, Pau Gasol, Fernando Alonso o Carolina Marín.

De manera adicional, el museo ofrece diversas actividades con diferentes niveles de acción que permiten vivir experiencias interactivas y tecnológicas ligadas al mundo del deporte, disfrutar de juegos para todas las edades.

Además, durante su visita al Rafa Nadal Museum, los visitantes ayudan a que se puedan desarrollar numerosos proyectos solidarios, ya que parte de los beneficios de las entradas van destinados a la Fundación Rafa Nadal.