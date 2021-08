La RFET estrena un documental sobre la historia de superación del tenista en silla de ruedas Jorge Iglesias

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Tenis (RFET) estrena este miércoles en su canal de 'Youtube' el documental 'Jorge Iglesias, una historia de superación', que narra la historia de superación de este tenista que no podrá estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

"Yo he visto a compañeros a los que el deporte les ha sacado de su día a día, les ha enseñado a superarse, a no quedarse en casa viendo pasar las horas, y a sentirse válidos dentro de la sociedad", apunta Iglesias, que lleva 22 años compitiendo en el deporte de elite, 18 en baloncesto en tenis en silla de ruedas y los últimos cuatro en tenis en silla de ruedas.

El deportista madrileño, de 48 años, asegura que lleva el deporte en la sangre desde que nació. "El deporte es competición y yo compito todos los días. Compito contra mí mismo y compito contra todas las barreras", subraya.

Iglesias, que compagina su actividad deportiva con su trabajo en IBM España como Costumer Success Manager, admite que "muchos amigos" le dicen que es "un ejemplo de superación". "Pero yo no lo veo así. No me levanto cada mañana para superar una barrera, sino para ser mejor como cualquier otra persona", confiesa.

"La superación es el día a día, el tener que hacer el doble de trabajo que una persona sin discapacidad para lograr algo, pero la superación no tiene que estar ligada a una discapacidad. Todo el mundo quiere superarse", añade el tenista.