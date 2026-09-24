Richard Gasquet, primer miembro del equipo de Nadal para la Rafa Nadal Adademy Slam

El tenista francés Richard Gasquets entrenando en las pistas de la Rafa Nadal Academy. - RAFA NADAL ACADEMY

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex tenista francés Richard Gasquet ha sido anunciado como el primer miembro del equipo que liderará Rafa Nadal para el Rafa Nadal Academy Slam, la exhibición que se celebrará el próximo 3 de octubre en Manacor (Mallorca) con motivo del décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy.

Gasquet formará parte del Team Rafa, que se enfrentará al Team Murray, capitaneado por Andy Murray, en una jornada muy especial que reunirá a grandes nombres del tenis mundial para celebrar los diez años de historia de la Academia.

La presencia del francés tendrá un componente emotivo para Rafa por la estrecha relación que ha unido sus carreras prácticamente desde sus inicios. Ambos fueron considerados desde muy jóvenes dos de los grandes talentos de su generación y sus caminos comenzaron a cruzarse mucho antes de llegar al circuito profesional.

Uno de aquellos primeros encuentros tuvo lugar en el torneo Les Petits As, allí Rafa Nadal y Richard Gasquet se enfrentaron cuando ambos tenían 12 años. Aquel partido fue una de las primeras veces que sus caminos se cruzaron dentro de una pista, mucho antes de que ambos acabaran compartiendo durante más de dos décadas en los principales torneos del tenis mundial.

Gasquet cerró su trayectoria con 16 títulos ATP, proclamándose campeón de la Copa Davis con Francia en 2017 y logrando una medalla olímpica de bronce en dobles en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, entre otros grandes éxitos deportivos. Además, el francés, exnúmero 7 del mundo, alcanzó además tres semifinales de Grand Slam y logró más de 600 victorias a nivel ATP.

El próximo sábado 3 de octubre, Nadal y Gasquet volverán a compartir pista, esta vez como compañeros en el Team Rafa, en una celebración que reunirá competición, entretenimiento y numerosas sorpresas con motivo de los diez años de la Rafa Nadal Academy.