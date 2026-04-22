Roberto Bautista: "He podido disfrutar de los minutos en la pista y una bonita despedida"

El tenista español Roberto Bautista despidiéndose del público del Mutua Madrid Open. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista ha comentado este miércoles que el último partido de su carrera en el Mutua Madrid Open "no ha sido fácil" y que ha sentido nervios a pesar de sus 38 años, pero que aun así ha podido "disfrutar" de sus últimos "minutos en la pista y una bonita despedida".

"La retirada son momentos que uno no se plantea, pero cuando decide que llega la hora se va haciendo a la idea. El partido no ha sido fácil de jugar por los sentimientos. Los nervios no se pasan ni con 38 años. Ha sido bonito y he podido disfrutar de los minutos en la pista y una bonita despedida", afirmó el castellonense en la rueda de prensa posterior a su eliminación en la primera ronda del Mutua Madrid Open tras perder ante el argentino Thiago Agustín Tirante (6-2, 6-4).

Bautista habló de la complejidad de la decisión de la retirada y confesó que la primera con la que lo habló fue su mujer. "Después de una lesión bastante grave que me ha tenido casi 6 meses fuera, en febrero no veía solución. Ahora me encuentro un poco mejor y puedo disputar los partidos sin estar cojo. La lesión me quitó mucha energía y llevo muchos años en esto. Me encuentro bien y con nivel para hacer un año entero de despedida", añadió.

El de Benlloch apuntó que deja de legado el hacer ver que las carreras pueden ser "muy largas si te cuidas" y una imagen de "mucha profesionalidad, trabajo y seriedad". "En el vestuario, los jugadores me respetan. Me voy en paz. He vivido por y para el tenis durante muchos años", subrayó.

"Ha sido la pista en la que jugué las semifinales de 2014, en el torneo que me lanzó a las posiciones de arriba del ranking y fue un punto de inflexión en mi carrera. También viví en la Caja Mágica el punto más emotivo de mi carrera, que fue la final de la Copa Davis en 2019. Le tengo muy buenos recuerdos a esta pista y le guardo un grato recuerdo", expresó después de haber disputado su último partido en la pista central del Mutua Madrid Open.