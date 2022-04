Rublev califica de "discriminación" el veto a tenistas rusos y bielorrusos en Wimbledon

BERLÍN, 22 Abr. (STATS Perform/dpa/EP) -

El tenista ruso Andrey Rublev afirmó este viernes que la decisión de Wimbledon de prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos en el torneo es una "discriminación total", ya que los argumentos de la organización "no tienen sentido, ni son lógicos".

"Lo que está sucediendo es una completa discriminación contra nosotros", señaló a los medios tras su victoria sobre el checo Jiri Lehecka para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Serbia.

El ruso, en contra de la medida adoptada por Wimbledon debido al conflicto en Ucrania iniciado por Rusia, cree que las razones aportadas por la organización "no tienen sentido, no eran lógicas". "Prohibir jugar a jugadores rusos o bielorrusos no cambiará nada", añadió el número 8 del mundo.

"Dar todo el dinero del premio tendría un efecto más positivo para la ayuda humanitaria, para las familias que sufren, para los niños que sufren. Creo que eso haría algo. El tenis sería, en ese caso, el primer y único deporte que dona esa cantidad de dinero y sería Wimbledon, llevándose toda la gloria", reflexionó.

El torneo que se disputará del 27 de junio al 10 de julio en el 'All England Lawn Tennis Club' anunció esta semana que los jugadores rusos y bielorrusos tendrán prohibido competir en el evento tras la invasión rusa de Ucrania.

Las reacciones no tardaron en aparecer y el número uno del mundo, Novak Djokovic, calificó la decisión de "loca", mientras que la Billie Jean King y ATP y WTA también pidieron al torneo que se replanteara la decisión.

Además, la Federación Bielorrusa de Tenis emitió un comunicado este jueves en el que sostenía que está buscando asesoramiento legal. "Tales acciones destructivas de ninguna manera contribuyen a la resolución de conflictos, sino que solo incitan al odio y la intolerancia a nivel nacional", expresó el organismo.