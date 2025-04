Sabalenka: "Prefiero los torneos de dos semanas"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, comentó que prefiere que la duración de los torneos sea de "dos semanas" porque eso le permite tener un día entre partido y partido para "recuperarse", y apuntó que jugar en la pista Manolo Santana del Mutua Madrid Open es "una motivación extra" por la "atmósfera" que se genera en las rondas finales del torneo.

"Prefiero un torneo de dos semanas, porque un día compites, pero luego tienes un día para recuperarte. Te permite salir a comer algo y explorar la ciudad, y para mí, personalmente, es una buena balanza. Necesito más tiempo para recuperarme, por lo que prefiero un torneo un poco más largo", afirmó la tenista bielorrusa en la rueda de prensa previa a su participación en el Mutua Madrid Open 2025.

Sabalenka, subcampeona del torneo, comentó que no ha "pensado" en la final del año pasado, pero que fue un partido que disfrutó "mucho". "Fue muy intenso, muy largo, y si puedo jugar así, creo que tengo grandes posibilidades de tener una buena temporada este año. Fue un partido increíble y aunque lo perdí y estuve muy triste con el resultado", apuntó.

La número uno del mundo señaló que las condiciones del torneo de Madrid son "un poco diferentes", y que por ello debe "ajustar" su juego. "El estadio es muy grande, es como un estadio de fútbol, y me encanta. Cuando está lleno, es divertido jugar, y una extra motivación para mí llegar a las últimas rondas para poder disfrutar de toda esa atmósfera", agregó.

Sabalenka habló sobre la incorporación de las dejadas a su juego, que comenzó a incorporar en Roma el año pasado porque era "la única opción" para terminar el punto "lo más pronto posible". "El mejor entrenamiento es el del partido, y me di cuanta que estaba funcionando. Luego tengo a mi equipo para practicar y asegurarme de que puedes hacerlas en diferentes situaciones", explicó.

La doble ganadora de Grand Slam también opinó sobre el dopaje. "Con los últimos casos me volví más sobreprotectora con cosas como comer o beber, incluso con el agua. No bebo si me dejo la botella abierta en el hotel, o incluso aquí, tomaría una botella nueva. Estoy demasiado preocupada diría yo, porque tienes que ser muy cuidadosa con lo que comes, y es difícil. Todos estamos tratando de asegurarnos de que nada esté manipulado, y que todo esté limpio", confesó.

La dos veces ganadora en Madrid habló sobre el sistema de ojo de halcón, que se implementa por primera vez en el torneo: "Hay situaciones en las que la marca parece que no ha tocado, pero luego el video muestra que es un pequeño toque. Así que cuando se trata de errores tan pequeños me gusta tener el sistema de 'ojo de halcón'".

Por último, Sabalenka expuso como se siente al estar en la cima del tenis, después de que un periodista le enseñara unas fotos de sus primeros torneos. La bielorrusa manifestó que cuando mira esas imágenes siento que es "algo del pasado o de otra vida". "Me recuerdo a mí misma soñando con estar donde estoy ahora, levantando estos grandes trofeos. Cada vez que lo hago me traslado a esos tiempos cuando era una pequeña chica que no sabía si tenía alguna oportunidad para hacerlo. Me emociona porque es increíble lo que he podido lograr", concluyó.