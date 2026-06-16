Serena y Venus Williams volverán a jugar juntas en Wimbledon

Archivo - Las hemanas Williams volverán a jugar juntas en el cuadro de dobles del torneo de Wimbledon. - Javier Rojas/Prensa Internaciona / DPA - Archivo

LONDRES, 16 Jun. (EP/DPA) -

La tenista estadounidense Serena Williams, de 44 años, regresará al torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada que se disputará del 29 de junio al 12 de julio, junto a su hermana Venus Williams, con la que jugará en el cuadro de dobles, después de haberse retirado del tenis en 2022.

Tras recibir una invitación por parte de la organización, Serena Williams estirará su regreso a las pistas después de disputar la semana pasada el torneo de Queen's y lograr superar una ronda junto a la canadiense Victoria Mboko, antes de que ésta se viera obligada a retirarse por lesión.

Las hermanas Williams son seis veces campeonas en el torneo de dobles en Wimbledon, habiendo ganado su postrero título en su última participación conjunta en 2016. En el cuadro individual, Serena es siete veces campeona de Wimbledon, mientras que Venus ha ganado en la hierba londinense en cinco ocasiones.

Actualmente, Serena Williams se encuentra disputando el torneo de dobles del Abierto de Berlín junto a la estrella checa Karolina Muchova, con la que disputará este martes los octavos de final.