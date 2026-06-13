Serena Williams jugará en dobles en Berlín junto a Muchova

Serena Williams - Adam Davy/PA Wire/dpa

BERLÍN, 13 Jun. (dpa/EP) -

La tenista estadounidense Serena Williams jugará en la modalidad de dobles femenino en el torneo de Berlín, de categoría WTA 500 y disputado sobre hierba, la próxima semana junto a la checa Karolina Muchova.

"No es habitual tener la oportunidad de jugar dobles con una jugadora como ella", declaró Muchova en una rueda de prensa este sábado, confirmando los rumores.

El estreno de Williams, de 44 años, en la capital alemana tardará un poco en llegar. "El lunes es bastante improbable, será el martes o el miércoles", afirmó el director del torneo, Markus Zoecke.

Hace poco menos de dos semanas, la estrella estadounidense Williams, 23 veces campeona de 'Grand Slam' en individuales, anunció su regreso tras su retirada en dobles, lo que causó un gran revuelo en el mundo del tenis.

La norteamericana protagonizó un regreso victorioso el martes en Queen's, en Londres, junto a la canadiense Victoria Mboko, sellando una victoria en primera ronda sobre Nicole Melichar-Martínez y Erin Routliffe (7-6(2), 6-2). Sin embargo, su vuelta se vio truncada después de que Mboko se tuviera que retirar por un problema en la rodilla. Williams tiene previsto participar en Wimbledon el mes que viene y no se descarta que vuelva a competir en individuales en algún momento.