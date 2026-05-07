Sinner: "Entiendo que se hable de boicot, es una cuestión de respeto"

Jannik Sinner - Alfredo Falcone/LaPresse via ZUM / DPA

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner se refirió al malestar general de compañeros de la ATP y también tenistas de la WTA por lo que entiende como una "cuestión de respeto", al no ser escuchados en el trato que reclaman por parte de los 'Grand Slam', por lo que entendió que se esté hablando "de boicot" a estos torneos.

"Los 'Grand Slam' son los mejores y más importantes torneos que tenemos en nuestro calendario", recordó en primer lugar el italiano este jueves en rueda de prensa en el ATP Masters 1000 de Roma. El número uno del mundo fue preguntado por la polémica que se ha ido haciendo grande, recogiendo las críticas de la también número uno del mundo, de la WTA, Aryna Sabalenka.

"Es una cuestión de respeto. Creo que damos mucho más de lo que recibimos. No es sólo sobre los mejores jugadores, es para todos los jugadores. Desde el punto de vista de hombres y mujeres, somos muy iguales", afirmó Sinner.

El de San Candido explicó la falta de respuesta ante la protesta formal de los tenistas. "Los diez mejores tenistas de la ATP y la WTA escribimos una carta, y no es agradable que después de un año no estemos ni cerca de una solución como la que nos gustaría", dijo.

"Hablando de otros deportes, si deportistas de alto nivel envían cartas importantes, yo creo que en 48 horas no solo tendrían una respuesta, sino que también tendrían una reunión. Hablamos de dinero, pero lo más importante es el respeto y no lo sentimos", añadió, reconociendo que es "duro" hablar de boicot.

"Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Sabemos los premios que tendremos en Wimbledon y esperamos que sea mejor. Y luego el US Open. Entiendo que los jugadores estén hablando de un boicot, porque de alguna manera hay que empezar, llevamos mucho tiempo con esto y veremos qué pasa", terminó.