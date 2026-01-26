Sinner se mete firme y sin problemas en cuartos del Abierto de Australia

El tenista italiano Jannik Sinner. - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner se metió este lunes en los octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse por la vía rápida de su compatriota Luciano Darderi (6-1, 6-3, 7-6(2)) en dos horas y 11 minutos de juego.

El campeón de las dos últimas ediciones en Melbourne sigue firme en la defensa del título del primer 'grande' de la temporada y ya está en los cuartos de final. Tras una imagen preocupante en su partido de la ronda anterior ante el estadounidense Eliot Spizzirri, en el cedió un set y se le vio muy afectado físicamente por el calor, el segundo cabeza de serie se encargó de disipar cualquier tipo de duda con una victoria convincente ante su compatriota y en un horario más amable en cuanto a la temperatura.

Un partido en el que el saque del número dos del mundo funcionó a la perfección, y prueba de ello son los 19 'aces', las cero roturas que concedió y el 72% de primeros. Además, el de San Candido redondeó su mejor partido en el torneo con 46 golpes ganadores por tan sólo 16 errores no forzados, unos números que demuestran que el mejor Sinner ya ha llegado a Melbourne.

Una superioridad que mostraría desde el arranque del partido, al que saltó con dos marchas más que Darderi. El vigente campeón, pese a que tendría que salvar dos puntos de 'break' en contra en el primer juego, se adjudicaría los primeros cinco juegos del encuentro --dos al resto--, tomando una ventaja que sería insalvable para su rival, que se tuvo que conformar con evitar el 'rosco' (6-1).

Más disputada sería la segunda manga, aunque ya en el segundo turno de saque de Darderi, el de San Candido tomaría ventaja en el marcador y se llevaría el parcial con dos 'break' de ventaja y sin ceder ningún saque.

El tercero fue el más disputado de todos y en el que más sufrió el cabeza de serie número dos, teniendo que levantar hasta cuatro bolas de 'break' en contra, todas ellas en el noveno juego con 4-4 en el marcador. Pero tras la resistencia de ambos, la manga se decidió en un 'tie-break' en el que Sinner arrasaría con siete puntos consecutivos tras arrancar 0-2.

Su rival en cuartos de final será el estadounidense Ben Shelton, octavo cabeza de serie, que se impuso al noruego Casper Ruud, duodécimo, por 3-6, 6-4, 6-3, 6-4. Tras ceder el primer set, el americano se hizo fuerte al saque, que ya no volvió a ceder, con tan sólo una oportunidad al resto para el nórdico, y desde ahí labró su remontada.

El otro duelo de cuartos de final por la parte baja del cuadro enfrentará al serbio Novak Djokovic frente al italiano Lorenzo Musetti. El 10 veces ganador del torneo accedió sin saltar a pista a la penúltima ronda, después de que su rival en los octavos de final, el checo Jakub Mensik, se retirara el domingo del torneo por problemas físicos.

Sí tuvo que ganarse en la pista su puesto entre los ocho mejores del torneo Musetti, que pasó por encima con facilidad del estadounidense Taylor Fritz, al que derrotó por 6-2, 7-5, 6-4, brillando con su servicio, con el que consiguió 13 saques directos y apenas concedió dos puntos de 'break'.

LA CAMPEONA CAE EN OCTAVOS Y LAS FAVORITAS AVANZAN

En el cuadro femenino, la actual campeona del torneo, la estadounidense Madison Keys quedó eliminada en los octavos de final tras caer derrotada en dos sets (6-3, 6-4) ante su compatriota Jessica Pegula.

Las que sí cumplieron con las expectativas fueron Amanda Anisimova, Elena Rybakina e Iga Swiatek. La estadounidense se deshizo en dos sets de la china Xinyu Wang (7-6(4), 6-4) y será la rival de Pegula en un duelo de cuartos de final que enfrenta a las cabezas de serie número 4 y 6 del torneo.

El otro duelo de cuartos de final de esa parte del cuadro será el que mida a la kazaja Rybakina, que arrasó a la belga Elise Mertens (6-1, 6-3), y la polaca Swiatek, que hizo lo propio ante la local Maddison Inglis (6-0, 6-3) y sigue avanzando en su reto de cerrar en Australia su particular Grand Slam, aunque para ello tendrá que eliminar a una rival ante la que cayó en la final de las WTA Finals del pasado curso.