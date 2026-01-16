Sinner: "La sanción me hizo más fuerte como persona"

Jannik Sinner en rueda de prensa - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner ha asegurado que su sanción por dopaje le ha hecho ser "aún más fuerte como persona" y que todo lo que suceda en la pista o a nivel de resultados es "un extra", además de desvelar que ha modificado "pequeños detalles" en el saque que cree que pueden hacer "la diferencia".

"Después de eso me he vuelto aún más fuerte como persona, más allá de como jugador. Soy una persona más madura, porque ahora veo cuándo las cosas no van en la dirección correcta. Me he rodeado de gente muy buena, y estoy muy feliz, y eso es lo más importante. Cualquier cosa que suceda en la pista o a nivel de resultados es un extra. Vivo el deporte de una manera muy diferente ahora, más relajado, pero dando todo lo que tengo", declaró en la rueda de prensa previa a su comienzo en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y en el que debutará ante el francés Hugo Gaston la madrugada del domingo al lunes.

En febrero de 2025, el entonces número uno del mundo recibió una suspensión de tres meses tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) después de dar positivo en clostebol el año anterior. "El año pasado la situación fue mucho más difícil. En este momento, no sabía exactamente qué iba a pasar. Traté de disfrutarlo cuando salía a jugar, pero aún lo tengo en el corazón, fue difícil. Ahora es difícil decirlo porque sé el final, pero entonces no sabía lo que iba a pasar, fue difícil para mí y para mi familia. Traté de quedarme con mi gente y me fue muy bien. Creo que todo pasa por una razón", afirmó.

Ahora, el transalpino acude a Melbourne con el objetivo de defender su corona, a pesar de no haber disputado ningún torneo previo al 'grande'. "En los últimos dos años no he jugado ningún partido oficial previo aquí porque quería tener una buena pretemporada, más larga, para estar listo para la temporada. Hoy tengo un partido de entrenamiento con Félix -Auger-Aliassime-, que ayuda a tener esta sensación de partido competitivo. No importa el resultado de hoy, es más salir y entender las sensaciones sobre la pista. A veces jugar un torneo antes puede ayudarte, pero también puede no ayudarte. Cada situación, especialmente antes de un 'Gran Slam', es diferente", indicó.

Sobre la pretemporada, explicó que han trabajado "mucho" y que se han enfocado "en la transición a la red". "En el saque cambiamos un par de cosas, pero son pequeños detalles. Cuando estás a un nivel 'top', los pequeños detalles hacen la diferencia. En los primeros partidos intentas acostumbrarte a la sensación del partido, y también habrá que ver las condiciones en las que jugaremos; hoy, por ejemplo, hay muy viento, y también es completamente diferente jugar de noche", manifestó.

En el torneo, podría volver a cruzarse con el español Carlos Alcaraz, aunque aclaró que no ha trabajado nada especial para tratar de frenarle. "No es sólo para un jugador específico. Si añades algo a tu juego, el objetivo es mejorar como tenista, no ganar a un solo jugador. Se trata más de sentirse cómodo en todas las situaciones, es lo que intentamos lograr en la pretemporada. Hemos trabajado mucho físicamente. La parte física es muy importante porque los partidos pueden ser muy duros y ahora el tenis es muy rápido y tienes estar a un nivel físico lo más alto posible. La temporada es muy larga, así que tienes que manejar tu cuerpo de la mejor manera posible y tener la habilidad mental para estar ahí", apuntó.

Además, habló de la exhibición jugada la semana pasada en Corea del Sur con el murciano. "Esta exhibición fue diferente, no tienes esa sensación de lucha completa, no estás tan nervioso y tenso como antes de este tipo de partidos. Es completamente diferente. En esta ocasión fue bastante relajante", expresó.

Por último, valoró su experiencia en el One Point Slam, un torneo entre amateurs y profesionales que se ha celebrado antes del arranque del 'Grand Slam'. "Fue una gran experiencia. No era un gran partidario al principio, pero cuando estás ahí y juegas y ves otros partidos, es muy divertido. No pudo tener un mejor final, sobre todo para la primera edición, cuando un amateur gana. Fue algo diferente, porque no has calentado, esperas 40 minutos y luego solo juegas un punto, o no juegas porque alguien comete un error. Fue algo divertido para jugar, pero también para ver. Me gustó mucho", concluyó.