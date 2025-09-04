Sinner sigue imparable ante Musetti y se medirá a Auger-Aliassime en la segunda semifinal del US Open

Osaka se enfrentará a Anisimova, verdugo de Swiatek, será la segunda semifinal del cuadro femenino

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner se impuso con autoridad este miércoles a su compatriota Lorenzo Musetti (6-1, 6-4 y 6-2) para lograr el pase a las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, en las que se medirá al canadiense Félix Auger-Aliassime, quien derrotó al australiano Álex de Miñaur (4-6, 7-6, 7-6 y 7-6) en una batalla que duró 4 horas y 13 minutos, mientras que la estadounidense Amanda Anisimova apeó del cuadro femenino a la polaca Iga Swiatek.

Como sucedió en su duelo de octavos de final frente al kazajo Alexander Bublik, Sinner no dio ninguna opción a su rival, que además desaprovechó sus siete opciones de rotura, aunque casi todas fueron en el tercer parcial. El de San Candido estuvo infranqueable con su primer saque, con sólo cuatro puntos perdidos y 10 'aces', y terminó el choque con 28 ganadores por tan sólo 17 errores no forzados ante un Musetti que nunca encontró la fórmula para hacer daño.

El vigente campeón arrancó con mucha fuerza en la noche de la Arthur Ashe y con dos 'breaks' consecutivos se puso ya con un claro 5-0. Musetti logró evitar el 'rosco' y coger aire para una segunda manga más igualada hasta que el número uno del mundo volvió a subir su nivel en el 4-4 y logró la rotura para cerrar el set con su servicio.

El último parcial volvió a no tener historia, con Sinner arrollando a su compatriota y consiguiendo en dos horas el pase a las semifinales, en las que se medirá a Félix Auger-Aliassime, que derrotó en cuatro sets al australiano Alex de Miñaur, los tres en los que se impuso decididos en otras tantos 'tie-breaks' de un partido muy disputado que se alargó más de cuatro horas.

El oceánico estuvo lejos de su mejor versión, especialmente con su primer saque y cometiendo más errores no forzados de lo normal. A pesar de ello, el tenista nacido en Sydney logró la primera manga y estuvo 'break' arriba en la segunda, 'eterna' (hora y media) y que terminó con un 'tie-break' donde Auger-Aliassime igualó el choque (9/7).

A partir de ahí, máxima igualdad, aunque el norteamericano pudo evitar el segundo 'tie-break' porque tuvo saque con 5-4 y el australiano el tercero porque estuvo arriba 5-2. El jugador, entrenado por Toni Nadal, intentará ahora tomarse la revancha frente a Sinner, quien le derrotó con mucha facilidad (6-0 y 6-2) en el pasado Masters 1.000 de Cincinnati.

La que logró vengarse de su rival fue la estadounidense Amanda Anisimova, que venció por 6-4 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek, quien le había endosado un doble 'rosco' en la final de Wimbledon. Alentada por el apoyo del público, la tenista local se olvidó del último precedente entre ambas y jugo un gran encuentro de principio a fin.

Por un puesto en la gran final, Anisimova se medirá a la japonesa Naomi Osaka, quien derrotó a la checa Karolina Muchova por 4-6 y 6-7. La campeona del US Open en 2018 y 2020 sigue en un gran estado de forma y está a tan solo dos partidos de lograr su quinto 'Grand Slam', que sería el primero desde que fue madre hace dos años.

Los que también siguen con opciones de lograr el título, en este caso en la disciplina de dobles, son el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, que derrotaron 7-6, 3-6 y 6-3 a la pareja formada por el alemán Constantin Frantzen y el neerlandés Robin Haase. En semifinales se medirán a los estadounidenses Robert Cash y James Tracy.