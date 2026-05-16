Sinner supera a Medvedev y alcanza en Roma su sexta final consecutiva de Masters 1.000

Jannik Sinner - Alfredo Falcone/LaPresse via ZUM / DPA

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, luchará por el título del torneo de Roma, quinto ATP Masters 1.000 de la temporada, después de superar este sábado, en la reanudación del partido suspendido el viernes por la lluvia, al ruso Daniil Medvedev (6-2, 5-7, 6-4), y tratará de alzar el trofeo ante el noruego Casper Ruud.

Después de que el agua suspendiese el duelo entre el transalpino y el ruso el viernes por la noche con 6-2, 5-7, 4-2 a favor del número uno del mundo, el de San Candido remató la faena 18 horas después y se garantizó disputar su sexta final ATP Masters 1.000 consecutiva y dar un paso más hacia el Career Golden Masters: conquistar al menos una vez los nueve torneos de esta categoría, igual que logró el serbio Novak Djokovic.

Este sábado, Sinner mantuvo en blanco su servicio y llegó a tener dos pelotas al resto. Sin embargo, tuvo que esperar a su siguiente saque para cerrar la contienda después de solo 15 minutos en el Foro Itálico. Al alcanzar la final en los tres Masters 1.000 de tierra batida de la temporada, emula al español Rafa Nadal, el único que había conseguido la hazaña hasta ahora, y además en cinco ocasiones (2007, 2009, 2010, 2011 y 2013).

Antes, sufrió lo indecible. Tras liquidar en apenas media hora el primer set, comenzó a sufrir mareos y calambres y se vio lastrado en una segunda manga en la que Medvedev tuvo tres bolas para poner el 0-4 y que cerró con un 5-7. Se recuperó en el parcial definitivo, en el que firmó un 'break' en el tercer juego, pero la lluvia obligó al aplazamiento.

Ahora, el italiano, que espera convertirse en el primer campeón local del torneo en 50 años -desde Adriano Panatta en 1976-, se enfrentará al noruego Casper Ruud, mucho más descansado después de eliminar con autoridad al italiano Luciano Darderi (6-1, 6-1) en la otra semifinal, logrando el acceso a la final de Roma por primera vez en su carrera.