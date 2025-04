Swiatek: "Es difícil olvidar la final del año pasado"

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista polaca Iga Swiatek confesó que guarda un buen y recurrente recuerdo de la final del año pasado en el Mutua Madrid Open, donde conquistó por primera vez la Caja Mágica, y confió en tener una buena temporada de tierra, a pesar de una derrota temprana la semana pasada en el torneo de Stuttgart.

"La verdad es que pienso en el partido de vez en cuando, pero no de una manera específica. Fue un partido genial y es difícil olvidarlo. No hay muchos partidos tan intensos y a un nivel tan alto. A veces las finales son un poco peores que las semifinales o cuartos, porque los jugadores están un poco cerrados, pero Sabalenka y yo dimos un gran show y fue genial para los fans", apuntó en la rueda de prensa previa a su debut.

La número dos del mundo se mostró indiferente con la ampliación de torneos de categoría 1000 a dos semanas. "La verdad es que he dejado de pensar en eso, porque solo tenemos que ajustarnos. Los torneos cambiaron para un tiempo más largo, así que ya me acostumbré a este sistema. Creo que no cambió mucho mis resultados, así que no me importa. Me gustan ambos", afirmó.

Además, Swiatek explicó cómo adapta su juego a la tierra. "En el comienzo tienes muchas cosas que enfocar y ajustar tu juego. Es bueno tener estos primeros días y semana de practicar, y eso me encanta, porque el tenis para mí es más lógico. También puedes ser más creativo en términos de las tácticas. Creo que cuando siento que puedo usarlo en un torneo de partida, me siento más relajada y conozco mis armas. Siempre tengo un plan B en mi defensa, que a veces es imposible en un torneo de pista rápida. Así que lo uso y me da confianza", explicó.

Por otro lado, la cinco veces campeona de 'Grand Slam' fue preguntada por los controles antidoping, después de su positivo el año pasado. "Me da mucha ansiedad y no estoy hablando solo de mí, porque me he acostumbrado al sistema y he pasado por lo peor. Y he podido volver a eso y resolverlo. Así que no creo que nada puede detenerme. Pero sé de otros jugadores que no es fácil y que el sistema es un poco complicado. No tenía mucho control sobre lo que pasaría conmigo. Y puedo imaginar que a veces siempre tienen miedo de que suceda algo", afirmó.

"Siempre tienes que dar tu ubicación y todo. A veces, sistemáticamente, es difícil alcanzar porque todos los días cuando viajamos, tenemos que decir dónde estamos. Y si nos olvidamos, podríamos tener un no-show y luego, con tres no-shows, está prohibido. Así que sí, hay muchas presiones con eso y no es fácil manejarlo, pero es lo que es", añadió.

Por otro lado, la polaca se mostró expectante con su debut contra la filipina Alexandra Eala y con sus opciones de defender título. "Voy a tener que ver y ajustarme. Hablaremos por seguro de las tácticas hoy con mi entrenador y no voy a decir nada. No soy una loca. No he empezado el torneo todavía, así que necesito que me dejen sentir lo que siento en el torneo", apuntó.

"Siento que conozco este lugar muy bien, así que voy a usar mi experiencia, pero la experiencia no juega. La gente espera que lo ganes todo. Es una locura, pero la gente no se da cuenta cuando piensan en otras personas que también son humanas. Las expectativas son muy altas, pero son altas cada año para mí, desde el 2022. Estoy tratando de mantener mi trabajo y no enfocarme en lo que la gente dice, y honestamente no tienen ni idea de lo que está pasando en nuestras vidas", terminó.