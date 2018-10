Tenis.- Federer: "Este partido lo habría ganado antes"

Actualizado 02/05/2009 20:23:30 CET

ROMA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El ex número uno del tenis, Roger Federer, se mostró decepcionado tras perder (4-6, 6-3 y 6-3) con Novak Djokovic en las semifinales del Masters 1000 de Roma y comentó que "este partido lo habría ganado antes".

"Mi nivel de juego en tierra está mejorando, pero no es suficiente", expuso resignado el helvético. "Estoy contento con mi semana de partidos contra rivales difíciles", apuntó el suizo tras un inicio de temporada de tierra decepcionante cayendo en Montecarlo a las primeras de cambio.

El ganador de 14 Masters 1000 expresó que en otros tiempos esta derrota jamás habría llegado. "Siento un poco de vergüenza porque lo he tenido en mis manos y no he sabido materializarlo. Normalmente en este tipo de situación, no dejo que me ganen dos sets. Estoy seguro de que este partido lo habría ganado antes", sentenció.

Sobre su rival, el número tres del mundo Novak Djokovic, el suizo ofreció halagos. "Es cierto que Djokovic está de regreso con más energía que nunca. Esta a un nivel muy alto y será un rival peligroso en Roland Garros", concluyó.