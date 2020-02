Thiem, al equipo de Djokovic: "Lo habéis ayudado a llevar el tenis a un nivel completamente nuevo"

Publicado 02/02/2020 14:26:05 CET

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista austriaco Dominic Thiem ha destacado cómo el equipo de Novak Djokovic lo ha "ayudado" todos estos años a llevar el tenis a un nivel completamente nuevo", después de perder este domingo frente al serbio en la final del Abierto de Australia por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4.

"Querría empezar, por supuesto, con una enorme felicitación a Novak por su impresionante logro. Y también a todo tu equipo, es increíble todo lo que hacéis a lo largo de estos años. Habéis ayudado a este chico a llevar el tenis masculino a un nivel completamente nuevo", ha comentado Thiem nada más recoger su trofeo de subcampeón.

"Y realmente me llena de orgullo que yo pueda competir en esta época, en esta era del tenis. Siento que me he quedado un poco corto hoy, pero espero tener pronto la revancha", ha añadido el austriaco, para luego recordar el dolor que los incendios llevan varios meses provocando entre la población australiana.

Así, ha dicho que hay "cosas más importantes en la vida" que jugar al tenis. "Es un país precioso, que ha pasado y sigue pasando por ello", según se ha referido a la tragedia. Igualmente, ha descrito el Abierto de Australia como "una gran distracción" para mitigar el sufrimiento de tantas y tantas familias.

"Espero que toda la vida salvaje se recupere muy pronto y ojalá que este desastre no vuelva a ocurrir", ha proseguido entre los aplausos del público en el Rod Laver Arena, donde Thiem se ha quedado muy cerca de conquistar su primer torneo de 'Grand Slam'.

"Ha sido una gran experiencia tener todo vuestro apoyo durante estas dos últimas semanas, gracias a todos. Creo que es uno de los grandes eventos de cualquier deporte, en general", ha espetado a las gradas de un estadio abarrotado para la ocasión.

"Es un absoluto placer estar aquí, venir cada año aquí y ya estoy con ganas de volver el próximo. Gracias a todos y cada uno de quienes lo hacen posible", ha concluido el centroeuropeo, que cuenta por derrota sus tres finales de 'grande'.