Tsobanian sigue apostando por poner el Mutua Madrid Open la semana de antes de Roland Garros

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente y CEO del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian, sigue con la idea de que el torneo madrileño se pueda celebrar del 14 al 20 de septiembre próximos, justo la semana previa a Roland Garros, aunque confiesa que actualmente no se puede "establecer un calendario fijo" para una temporada que ya está "gravemente dañada" y para la que recomienda poner "una fecha límite" para que la ATP y la WTA la dieran por concluida hasta 2021.

"Sí, pero no podemos lanzarnos y dar una fecha como hizo Roland Garros", replica Tsobanian en una entrevista a 'L'Equipe' sobre si mantiene esa fecha como la mejor. "Actualmente, no se puede establecer un calendario fijo. Si es para cambiar nuevamente en dos o tres semanas porque la situación no está mejorando, no sería serio". añade.

El ejecutivo cree que ahora deben centrarse en ver "cómo se desarrolla" la pandemia en el mundo y si hay una "mejora", entonces se podrán hacer "pronósticos serios y que garanticen que un evento pueda ocurrir". De todos modos, calificó a los organizadores de Roland Garros, que cancelaron el 'Grand Slam', previsto para finales de mayo, y lo fijaron directamente del 20 de septiembre al 4 de octubre como "valientes y tal vez un poco optimistas", además de no dejar demasiado margen a Wimbledon si se finalmente este también se aplaza.

Además, para el francés, situar el Masters 1.000 y Premier Mandatory madrileño justo después del US Open no debería suponer un gran problema para los tenistas, que cree que lo aceptarían "dada la urgencia y la complejidad de lo que queda por jugar".

"No todos llegan a la final del US Open, muchos pierden en la primera semana o al comienzo de la segunda, lo que les da tiempo para prepararse para jugar en Madrid en tierra batida. Los finalistas del US Open, de hecho, sentirán el cambio, pero es un mal menor cuando lo único que importa es la alegría de poder volver a jugar. La energía que proporcionará la oportunidad de rehacer su profesión será mayor que la cadena de torneos de una semana a otra", añade.

Tsobanian reconoce estar "preocupado por el futuro" por la actual situación por la pandemia y por el posible "miedo" de volver a llenar los recintos, y se muestra contrario a jugar sin público. "El tenis se trata de compartir y los jugadores quieren vivir sus emociones con los aficionados. Es como hacer un buen plato sin el ingrediente que le da todo su sabor, le quitaría todo el encanto de lo que se supone que es un gran momento para todos", remarca.

"CUANTO MÁS PASAN LAS SEMANAS, MÁS SE CAEN LAS OPCIONES POSIBLES"

"Como miembro de la Junta Directiva de los torneos ATP europeos y los mundiales de la WTA, estoy en constante discusión con los jugadores, con todos los directores de torneos y los líderes de los dos circuitos para ver un poco cuáles son las ideas y las medidas que se pueden tomar, los calendarios, el clima... Hay tantas opciones y variables, pero cuanto más pasan las semanas, más se caen las opciones posibles", admite el CEO del Mutua Madrid Open.

El directivo admite que pensaban en meter el torneo de Miami "en julio", lo que ahora casi lo descarta, y poner los torneos de tierra batida antes que Roland Garros. "Estos escenarios circulan en la mesa de ATP o WTA para salvar lo que se pueda, pero cuanto más pasan las semanas, parece más que es salvar los muebles. Pase lo que pase, el año 2020 quedará gravemente dañado", expresa.

En este sentido, opina que habría que poner "una fecha límite" para que la ATP y la WTA decidan cancelar toda la temporada. "Lo que habría que hacer es parar todo al 31 de diciembre de 2019 y comenzar de nuevo el 1 de enero de 2021. No hay una clasificación que se mantenga ni los puntos, sería como 'regresar al futuro para comenzar el futuro'", recalca Tsobanian.