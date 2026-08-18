Venus Williams recibe una invitación para jugar el cuadro individual femenino del US Open

Archivo - Venus Williams, durante un partido. - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La veterana tenista estadounidense Venus Williams ha recibido este martes una de las invitaciones para jugar el cuadro individual femenino del próximo US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de esta temporada y que se disputará sobre pista dura en Nueva York (Estados Unidos) del 30 de agosto al 13 de septiembre.

A sus 46 años cumplidos el pasado 17 de junio, y habiendo sido siete veces campeona de torneos del 'Grand Slam' y bicampeona individual del US Open, Venus Williams encabeza una lista de 'wild cards' que los organizadores también han dado por ahora a sus compatriotas Sloane Stephens, Carol Young Suh Lee, Reese Brantmeier y Thea Frodin junto a la francesa Léolia Jeanjean y la australiana Taylah Preston.

Mientras, para disputar el cuadro individual masculino, la organización del US Open ha otorgado invitaciones por el momento al francés Gael Monfils, al australiano Alexei Popyrin y a los estadounidenses Martin Damm, Michael Zheng, Jeffrey John Wolf, Sebastian Gorzny y Jack Kennedy.