Verdasco debuta en Shenzhen con un cómodo triunfo

Publicado 25/09/2018 19:50:26 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Fernando Verdasco no tuvo problemas para acceder a la segunda ronda en el torneo de Shenzhen (China), de categoría ATP 250 que se disputa en pista dura, tras imponerse al jugador de Taipei Jason Jung en dos cómodos sets (6-3 y 6-2) en apenas una hora y diez minutos de juego.

El madrileño, que no jugaba desde el US Open cuando cayó ante Del Potro en tercera ronda, se mostró muy sólido durante todo el encuentro y no concendió una sola bola de 'break'. El jugador zurdo, número 28 del ranking, mantuvo su fiabilidad en el segundo asalto y cerró el triunfo sin complicaciones.

Verdasco, quinto cabeza de serie del torneo chino, se medirá en segunda ronda con el japonés Taro Daniel. De superar esta eliminatoria, el español podría cruzar su destino con el escocés Andy Murray, a quién derrotó hace un mes en Flushing Meadows.