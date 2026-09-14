Zverev conquista su primer US Open

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán Alexander Zverev se proclamó este domingo vencedor del US Open 2026, cuarto y último 'Grand Slam' y que se disputó sobre pista dura, después de dominar en la final al estadounidense Ben Shelton al que batió en cuatro sets por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 para levantar su primer 'grande' neoyorquino y segundo de su carrera.

El de Hamburgo parece que por fin se ha quitado los fantasmas que le perseguían desde hace varios años, seguramente de mayor manera después de haber perdido la oportunidad de haber sido campeón en Flushing Meadows en 2020 cuando tenía el partido por el título contra el austriaco Dominic Thiem en su mano.

Seis años después, como primer cabeza de serie por la ausencia del italiano Jannik Sinner y los problemas físicos del español Carlos Alcaraz, se hizo con el trofeo para confirmarse como alternativa a estos dos rivales después de un 2026 donde se coronó también en Roland Garros para abrir su cuenta de 'Grand Slams' y jugó la final en la hierba de Wimbledon que le había sido adversa históricamente.

En la final de este US Open, Zverev tenía que lidiar con la afición y el ímpetu del joven Ben Shelton, de 23 años y que jugaba su primera final en un 'grande' y además con la presión de hacerlo ante su público, deseoso de ver un campeón estadounidense por primera vez desde que Andy Roddick se coronase en 2003 ante el español Juan Carlos Ferrero. También le podía pesar al octavo favorito, ser el primer jugador afroamericano en esta final desde Arthur Ashe en 1972 y su balance negativo con el alemán, al que nunca había ganado en sus cinco anteriores duelos, con sólo un set ganado.

Y pese a su gran recorrido en el torneo, sobre todo con esa victoria en cuartos ante Alcaraz, Shelton no pudo con el de Hamburgo, más sólido todo el encuentro y que sólo ofreció resquicios en el tercer parcial a un estadounidense que cometió casi 50 errores no forzados (47).

Zverev empezó mejor gracias a un 'break' sobre el primer saque del estadounidense, botín suficiente porque con el suyo no dio opciones pese a sufrir cuando tuvo que jugar con segundos. Tras el 6-3, Shelton elevó su nivel y plantó más batalla en una segunda manga con sólo una pelota de quiebre a favor del campeón de Roland Garros, más atinado en el 'tie-break' que arrancó con un definitivo 5/0 y que le puso en la misma situación de 2020.

El alemán continuó más sólido y el americano trató de resistir logrando en el decimotercer servicio de su rival tener una oportunidad de rompérselo. No la aprovechó, pero con otra 'muerte súbita' asegurada y contra todo pronóstico, a Zverev le falló su servicio y sufrió su único 'break', un precio caro porque le dio el set a Shelton.

El público se vino arriba y el estadounidense quiso hacerlo, pero el actual 'Sasha' no suele dar muchas concesiones a los nervios. Le rompió al americano en su primer saque del cuarto set para tirar un jarro de agua fría sobre la Arthur Ashe y puso la directa sin miramientos hacia su segundo 'grande'. Tan concentrado pareció estar que cuando cerró el partido con su saque no celebró de primeras y se dispuso a restar antes de darse cuenta de su victoria.