5 Árboles Frutales Que Puedes Plantar Que No Levantan Baldosas Ni Pavimento - ZRNG N GHARIB - UNSPLASH

MADRID 23 (EUROPA PRESS)

La primavera es una temporada en la que muchos se motivan para cultivar flores y árboles en sus jardines. Al ser la época de floración, es uno de los momentos idóneos para empezar un nuevo pasatiempo en el jardín y cuidar de las plantas.

Entre los cultivos más comunes están los árboles frutales, populares porque ofrecen la posibilidad de ser autosuficiente con algunas frutas. Sin embargo, muchos de estos tienen raíces invasoras que dañan el pavimento y las baldosas, disuadiendo a muchos a tenerlos en casa. No obstante, las siguientes especies pueden crecer y florecer causando los mínimos daños posibles.

EL LIMONERO ENANO

Los limoneros, o cualquier cítrico, en su versión enana tienen raíces poco invasivas que, cultivadas en maceta, tendrán poco impacto sobre los adoquines. Sus raíces se extienden poco, reduciendo posibles impactos sobre el pavimento.

Además, árboles como el naranjo amargo son resistentes a cambios de temperatura, sequía y heladas, de acuerdo con el blog de especialistas en jardinería Con madera de experto. También son capaces de proporcionar sombra durante el verano, por lo que son especialmente populares en Levante y en el sur de España.

EL GRANADO

Con un buen drenaje del suelo y suficiente espacio entre baldosas y el cultivo, un granado puede ser una opción interesante para los jardines pequeños. Puede alcanzar los cuatro metros de altura, pero puede ser más pequeño si se cultiva en maceta. Es una planta adaptable a la sequía y al calor y solo requiere que la tierra se mantenga húmeda, evitando el encharcamiento.

LOS CAQUI

Este árbol también es una buena opción para jardines pequeños o medianos, cuyas raíces se extienden hacia abajo en lugar de hacia los lados, por lo que es considerado una especie poco dañina para los suelos si se planta con suficiente distancia del pavimento o de baldosas. Además, sus hojas aportan sombra durante los meses calurosos y se vuelven rojizas en otoño.

No obstante, a diferencia de los cítricos, este árbol no resiste bien las heladas y puede ser proclive a acumular hongos si hay un exceso de humedad en el suelo, de acuerdo con el blog de Mapfre. También cabe destacar que requiere espacio a su alrededor para evitar que empuje la tierra, por lo que generalmente se recomienda plantarlo en un lugar con unos cuatro metros libres alrededor.

EL CIRUELO

Generalmente el ciruelo es considerado una árbol frutal con raíces poco invasivas, ya que, como los árboles cítricos, crecen hacia abajo. Debe plantarse a unos metros de los muros o los adoquines para evitar cualquier presión que podría ejercer y puede alcanzar los cinco metros, convirtiéndolo en una opción apta para jardines pequeños y medianos.

El GUAYABO

Aunque esta fruta es menos común, puede ser una buena opción para los jardines que buscan una planta resistente. Como sucede con otros árboles, necesita espacio para poder crecer sin causar daños, por lo que es mejor plantarlo a unos dos metros de distancia de cualquier tipo de pavimento. No obstante, algunos tipos son especialmente aptos para cultivarlos en macetas, lo que puede reducir el impacto sobre los suelos.

De acuerdo con los especialistas de la productora agrícola malagueña Campo de Benamayor en un artículo explicativo, el guayabo fresa es la especie ideal para cultivar en maceta, ya que tiene un tamaño compacto. Basta con asegurar que recibe suficiente sol al día y que tenga un buen sistema de drenaje.