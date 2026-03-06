Ni chicle ni menta: cómo eliminar el olor a ajo o cebolla del aliento cuando no te puedes lavar los dientes - SANDER SAMMY - UNSPLASH

MADRID 6 Mar (EUROPA PRESS)

Un problema común para aquellas personas a las que les gusta cocinar con ajo o con cebolla es el mal olor que deja en el aliento. Aunque se enjuague la boca o se intente beber mucha agua, el olor persiste haga lo que se haga, algo especialmente incómodo si no se pueden lavar los dientes

No obstante, existen varios recursos que pueden remediar el aliento desagradable en cualquier lugar de forma rápida y eficaz.

UN REMEDIO CASERO: LAS HOJAS VERDES

Aunque sorprenda, plantas con hojas verdes e incluso algunas frutas tienen la habilidad de neutralizar el olor residual del ajo y la cebolla. Una primera opción, accesible tanto en restaurantes como en supermercados, es una manzana verde.

Un estudio de la revista Journal of Food Science, recogida por los especialistas de la clínica dental El Ratoncito Pérez, encontró que las manzanas verdes son el alimento más efectivo a la hora de neutralizar el olor residual de esta comida . Al ser rica en polifenoles, esta fruta tiene la habilidad de romper el fuerte sabor a ajo y cebolla.

Al mismo tiempo, el perejil o la hierbabuena fresca también son efectivos. El estudio destaca que también son plantas ricas en este compuesto, por lo que se recomienda masticar unas hojas para neutralizar sabores y olores desagradables.

LA LECHE Y EL YOGUR TAMBIÉN PUEDEN FUNCIONAR

Los productos lácteos son un aliado secreto en la cocina por varias razones. El yogur puede suavizar sabores excesivamente fuertes en las salsas o algunos guisos y además, junto con la leche, se puede usar para reducir el sabor de picante o combatir sus efectos una vez que se haya consumido. Por ello, no es de extrañar que también sean eficaces para reducir el aliento desagradable.

Un estudio sobre las mejores comidas para combatir malos olores de la Universidad de Ohio (EEUU), recogida por Redacción Médica, descubrió que tanto el yogur natural como la leche entera tienen las propiedades necesarias para frenar los malos olores creados por estas hortalizas.

EL TÉ VERDE, EL JUGO DE TOMATE Y LA LIMONADA

Además de la leche, existen otras bebidas que también son efectivas para combatir malos olores. En el caso del té verde, sus propiedades pueden eliminar las bacterias residuales de la boca y el sistema digestivo, según el estudio de Food Science. El jugo de limón tiene una función similar, por lo que también puede ser una opción atractiva.

Finalmente, el jugo de tomate tiene vitaminas, minerales y agua, lo que produce salivación que puede ayudar a limpiar la boca. Paralelamente, el jugo de menta también es capaz de estimular el funcionamiento del sistema digestivo y puede dejar una sensación de frescor en la boca.