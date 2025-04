¿Frío en abril y sin calefacción? El truco poco conocido del aire acondicionado para calentar tu casa

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primavera suele traer temperaturas más templadas, pero no siempre nos libra de algún que otro golpe de frío. En muchas casas, los sistemas centrales de calefacción se apagan con la llegada de abril, confiando en que ya no harán falta. ¿Qué hacer entonces cuando aparece una ola de frío inesperada y no quieres comprar nuevos aparatos portátiles? La solución puede estar más cerca de lo que imaginas: tu propio aire acondicionado.

Si tienes aire acondicionado en casa, es posible que también dispongas de bomba de calor y no lo sepas. Este sistema, cada vez más habitual, permite tanto enfriar como calentar las estancias, y puede sacarte de un apuro sin necesidad de invertir en radiadores ni saturar la red eléctrica.

¿QUÉ ES UNA BOMBA DE CALOR Y CÓMO FUNCIONA?

Una bomba de calor es una tecnología integrada en muchos aires acondicionados modernos que permite tanto enfriar en verano como calentar en invierno. Funciona aprovechando la energía del aire exterior y trasladándola al interior, lo que se traduce en un sistema altamente eficiente para regular la temperatura durante todo el año.

Aunque su uso era habitual en climas muy fríos, hoy en día la mayoría de los aires acondicionados incluyen bomba de calor, sobre todo los que utilizan tecnología inverter, más eficiente y con menor consumo energético.

CÓMO SABER SI TU AIRE ACONDICIONADO TIENE BOMBA DE CALOR

Descubrirlo es más sencillo de lo que parece. Basta con seguir los pasos que recomiendan los expertos de repuestos Calsat:

Revisar el mando a distancia: si tu aire acondicionado tiene un modo "calor", "heat" o un símbolo de sol, es probable que disponga de bomba de calor.

Consultar el manual de usuario: normalmente, las especificaciones del aparato indican claramente si incorpora esta tecnología.

Buscar en la etiqueta energética: las siglas "BdC" (bomba de calor) o "heat pump" suelen aparecer en los equipos que la incluyen.

Consultar a un profesional: en caso de duda, un técnico especializado puede confirmar si tu aparato cuenta con esta función.

VENTAJAS DE UTILIZAR LA BOMBA DE CALOR EN ABRIL

Ahorro económico: no necesitas comprar nuevos calefactores o radiadores para calentar tu casa en días fríos.

Mayor eficiencia energética: los sistemas con bomba de calor, especialmente los de alta eficiencia (A+++), consumen hasta un 30% o 50% menos que los sistemas tradicionales.

Confort inmediato: alcanzan la temperatura deseada más rápido y la mantienen estable sin continuos arranques y paradas, optimizando el gasto eléctrico.

Cuidado medioambiental: al ser más eficientes, reducen el consumo de energía y las emisiones asociadas.

CONSEJOS PARA USAR EL AIRE ACONDICIONADO COMO CALEFACCIÓN

Ajusta la temperatura entre 20°C y 22°C para un confort eficiente sin disparar el consumo.

Mantén el aparato limpio: un mantenimiento adecuado ayuda a mejorar su rendimiento y a prolongar su vida útil.

Revisa la etiqueta energética: prioriza equipos con clasificación A+++ para maximizar el ahorro.