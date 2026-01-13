Qué es un kokedama, para qué sirve y cómo se cuida: la técnica japonesa que gana popularidad en España

Qué es un kokedama, para qué sirve y cómo se cuida - JUAN DOMENECH - UNSPLASH

MADRID 12 Ene (EUROPA PRESS)

Entre los propósitos del año y la tendencia general de poner orden en los hogares con la llegada de 2026, muchos buscan decorar sus ambientes para que les inspiren. Aunque algunos deciden llevar a cabo cambios drásticos, como pintar paredes y vaciar armarios, otros optan por incorporar la naturaleza y las plantas en su espacio para dar la sensación de equilibrio y estética.

¿QUÉ ES EL KOKEDAMA?

Una de las tendencias de decoración de interiores que empieza a ganar relevancia en España proviene del estilo minimalista del diseño japonés. El kokedama es una técnica decorativa que consiste en reemplazar un tiesto por una bola de musgo en la que puede crecer una planta.

La historia de esta técnica se remonta a hace alrededor de 500 años en Japón, donde se perfeccionó la propagación de musgo sin necesidad de una maceta. Por ello, su nombre proviene de dos palabras japonesas: koke, que significa musgo, y dama, que significa bola. Aunque, en la cultura japonesa, más allá de la descripción técnica, el kokedama tiene un significado más profundo, donde representa la armonía entre el hombre, la naturaleza y el arte.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Además de ser un elemento decorativo único, las kokedamas también tienen beneficios para la salud, lo que las hacen atractivas para incorporar en el interior de los hogares.

De acuerdo con información publicada por la jardinería Keio Jardins, lo que hace que esta esfera de musgo sea tan atractiva es su versatilidad en la decoración, ya que se puede adaptar a diferentes estilos de interiores. Al prescindir de una maceta, esta técnica permite que las plantas se cuelguen del techo, se coloquen sobre bases de madera o pizarra o incluso floten en una fuente, aportando un "toque de serenidad" allí donde se coloquen.

En cuanto a los beneficios para la salud, la jardinería también destaca que varios estudios han demostrado que la incorporación de estas plantas en el entorno puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la calidad del aire en el interior dado que pueden absorber contaminantes en el aire y liberar oxígeno. Además, las kokedamas pueden aumentar la productividad y humedecer el aire, lo que puede beneficiar la piel, especialmente para aquellas personas que viven en climas secos.

¿CÓMO SE CUIDAN?

Como la inmensa mayoría de las plantas de interior, las kokedamas requieren una serie de cuidados para asegurar que se mantengan vibrantes durante mucho tiempo. Se recomienda colocar la planta con el kokedama en un lugar luminoso, pero fuera del sol directo, y protegerle de corrientes de aire, según la tienda especializada Kokedamas Lucciana.

Estas bolas de musgo se deben regar una vez a la semana por inmersión o por absorción excepto en meses calurosos, cuando se recomienda aumentar la frecuencia a cada tres días. El método de riego recomendado por la tienda especializada es el de absorción: se coloca un plato hondo lleno de agua por debajo del Kokedama durante unas horas.

Si se prefiere la inmersión, se debe sumergir únicamente la bola de musgo en agua a temperatura de ambiente durante entre tres y cinco minutos. La planta habrá absorbido suficiente agua cuando deje de salir burbujas; en ese momento, se deja escurrir sin apretar la planta.

CÓMO HACER UN KOKEDAMA EN CASA

Aunque se puede comprar un kokedama en una jardinería, especialmente al ser una tendencia que se está popularizando en España, también se puede hacer desde cero. Algunas ciudades del país ofrecen talleres para aprender a elaborar bolas de musgo en comunidad, como Madrid o Barcelona, pero también es posible hacerlo en casa si no se tiene un taller cerca.

El primer paso es elegir un sustrato adecuado para la planta escogida, a la que se puede añadir akadama, una arcilla mineral originaria de Japón. Sin embargo, no todas las jardinerías consideran necesario añadir este mineral y otros, como Pur Plant, destacan sustitutos que pueden ayudar a evitar que el sustrato se compacte. Esta tienda también recomienda incorporar vermiculita al sustrato para retener mejor la humedad, en una proporción aproximada de una décima parte.

Se añade agua a esta mezcla hasta que sea fácil moldear y se prepara la planta que se va a utilizar, eliminando la tierra y preparando las raíces -Pur Plant recomienda utilizar plantas con raíces cortas-. Cogiendo un puñado de tierra en una mano, se apoyan horizontalmente las raíces de la planta para ir formando una bola poco a poco. Es importante dejar suficiente espacio para que las raíces puedan crecer.

Una vez creada la bola del tamaño deseado, se envuelve con una capa de musgo previamente humedecida con un espray, retirando los pequeños palos o restos que puedan aparecer en el proceso. Finalmente, se fija la bola con un hilo para asegurar el kokedama.