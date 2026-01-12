No las tires: cómo devolver la firmeza a las zanahorias que se han puesto blandas en la nevera - UNSPLASH - ARMANDO ARAUZ

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Que las zanahorias se queden blandas y arrugadas en la nevera puede resultar bastante molesto, sobre todo cuando pensabas utilizarlas para ensaladas, snacks o guarniciones. En muchos casos, este cambio de textura no significa que estén estropeadas: simplemente han perdido agua con el tiempo, lo que hace que sus células pierdan presión interna y se vuelvan flácidas, aunque su sabor y seguridad alimentaria se mantengan intactos.

Antes de tirarlas, existe un método sencillo para recuperar su firmeza original. Con un poco de cuidado, estas zanahorias pueden volver a lucir crujientes y apetecibles, casi como recién compradas, evitando así desperdicios innecesarios.

CÓMO REVITALIZAR LAS ZANAHORIAS QUE SE HAN PUESTO BLANDAS

La solución la ha dado la creadora de contenido María Marín, conocida en redes como @cenasparapeques. Según explica, para revitalizar zanahorias que se han ablandado en la nevera, lo primero es asegurarse de que no presenten moho, zonas viscosas, mal olor o partes muy oscuras y blandas. Si muestran alguno de estos signos, lo más seguro es desecharlas.

Una vez confirmada su frescura, el siguiente paso es colocarlas en un recipiente y cubrirlas completamente con agua muy fría; añadir hielo potencia el efecto de firmeza. Después, basta con tapar el recipiente y dejarlas en la nevera entre 6 y 12 horas, o incluso toda la noche si están muy blandas, para que el agua rehidrate las células por ósmosis y las zanahorias recuperen su textura crujiente.

Tras el remojo, es importante escurrirlas y secarlas bien con papel de cocina. Para conservarlas un poco más, se pueden guardar en la nevera en un recipiente cerrado con un paño o papel ligeramente húmedo, revisando su estado cada pocos días para mantener la firmeza.

CUÁNDO NO INTENTAR ESTE TRUCO

Aunque este método es eficaz para revitalizar zanahorias que se han quedado blandas por deshidratación, no es recomendable aplicarlo si los vegetales presentan signos evidentes de deterioro. El moho, partes viscosas, el mal olor o zonas muy oscuras indican que la zanahoria ya no es segura para el consumo.

En estos casos, intentar revivirla no solo será inútil, sino que podría suponer un riesgo para la salud. Lo más seguro es desechar las zanahorias afectadas y optar por vegetales frescos, asegurando así su sabor y seguridad alimentaria.