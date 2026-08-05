¿Tus Plantas Tienen Pequeñas Arañas Rojas? Cómo Identificar Esta Plaga Y Cómo Eliminarla - ERIK KARITS - UNSPLASH

MADRID 5 (EUROPA PRESS)

Si alguien dice la palabra "plaga", es probable que los aficionados a la jardinería echen a temblar al oírla. Especialmente durante el verano, algunas plagas encuentran las condiciones ideales para multiplicarse y convertirse en un problema para las plantas.

Uno de los insectos más problemáticos es la araña roja, que, curiosamente, no es una araña, sino un ácaro. Estos insectos pueden causar daños significativos a las plantas, por lo que es importante saber identificarlas y eliminarlas.

¿QUÉ SON LAS ARAÑAS ROJAS?

La araña roja es una especie de ácaro que ha ganado su nombre por dos características: su color rojizo y su habilidad de tejer telarañas. En su fase adulta tiene un tamaño diminuto, midiendo solo unos 0,5 milímetros, y tiene una gran capacidad de multiplicarse y colonizar plantas.

Se alimentan de la savia de las hojas de plantas interiores y exteriores, debilitándolas y haciendo que las hojas se vuelvan bronceadas o secas. Estos ácaros suelen ser más comunes en los meses de verano, ya que el calor y la sequedad favorecen su reproducción.

¿CÓMO SABES SI TIENES UNA PLAGA DE ARAÑAS ROJAS?

Su pequeño tamaño hace que muchas veces esta plaga pase desapercibida hasta que ya está bastante extendida. No obstante, al moverse en colonias, suelen juntarse y formar manchas rojas sobre las hojas, aunque también pueden tener tonos verdes o marrones.

El blog de los especialistas en plantas de Verdecora indica que las telarañas también se pueden utilizar como un indicio de su presencia. Además de observar directamente este ácaro, el estado de la propia planta suele ser mejor indicio de su presencia.

Las primeras señales tienden a ser pequeñas manchas amarillas que, con el paso del tiempo, crean manchas compactas amarronadas.Si la plaga está en una fase avanzada, las hojas pueden deformarse o secarse hasta su caída, según explican los especialistas en plantas.

¿CÓMO PUEDES ELIMINARLAS?

En el mundo de la jardinería, la prevención es el principal control de plagas y las arañas rojas no son ninguna excepción. Mantener las plantas en buenas condiciones con un riego regular y fertilizante si es necesario es uno de los principales métodos para evitar favorecer la aparición de estos ácaros.

Si han aparecido, pero aún no están en una fase avanzada, se pueden eliminar manualmente con agua. Los especialistas de la empresa de jardinería Campo señalan en información divulgada que un chorro de agua sobre la zona afectada puede ser efectivo.

En el caso de que es una infestación importante, conviene recurrir a insecticidas especializados, teniendo cuidado de seguir las instrucciones y no dañar la planta. Como remedio natural, el blog de la empresa especializada Planta Huerto recomienda utilizar jabón potásico, dado que debilita su exoesqueleto y lleva a la muerte.

También se puede utilizar piretrinas naturales como un insecticida natural. Los expertos citados aconsejan utilizarlo conjuntamente con el jabón (se aplica después del jabón) para obtener resultados más eficaces.