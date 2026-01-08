Qué significa que tu perro ladre más de lo normal tras las fiestas

Un perro tumbado en un sofá - MARK ZAMORA - UNSPLASH

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS)

Con el ajetreo de la Navidad, el Año Nuevo y los Reyes Magos, las rutinas de muchas mascotas se alteran de forma notable. Durante las fiestas, los dueños pasan más tiempo en casa, hay más movimiento y el día a día se vuelve menos previsible para los animales.

Cuando terminan las celebraciones y se retoma la rutina laboral, ese cambio de dinámica se hace especialmente evidente. Aunque los dueños intenten mantener horarios estables -como los paseos diarios-, no todos los animales reaccionan igual y algunos acusan la vuelta a la normalidad con cambios en su comportamiento.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO

Uno de los efectos más habituales tras las fiestas es la ansiedad por separación. Durante varios días o semanas, muchos perros se han acostumbrado a una mayor presencia de sus dueños, y cuando esa compañía desaparece de forma repentina pueden mostrar dificultades para quedarse solos durante horas.

Según explican desde AniCura, este tipo de ansiedad suele manifestarse a través de tres grandes grupos de comportamientos: destructivos, ruidosos y poco habituales. En el primer caso, pueden aparecer destrozos en puertas, paredes o ventanas, en un intento de escapar o buscar a sus dueños. También es frecuente la aparición de ruidos excesivos, como ladridos, llantos o aullidos fuera de lo normal, especialmente durante los periodos en los que el animal se queda solo.

Los comportamientos menos comunes incluyen también hacer sus necesidades dentro de casa, pese a haber salido a la calle previamente. Cuando la ansiedad es más acusada, puede manifestarse además con signos físicos de estrés, como falta de apetito, respiración agitada o molestias digestivas, y en situaciones más graves derivar en conductas autolesivas.

¿POR QUÉ PUEDEN APARECER SÍNTOMAS DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN?

La causa principal de este tipo de comportamiento suele ser el hiperapego, un vínculo excesivamente estrecho que se refuerza cuando, durante un periodo prolongado, los perros reciben atención constante por parte de sus dueños. Este cambio en la dinámica hace que, al desaparecer de forma repentina esa presencia continua, les resulte especialmente difícil tolerar la separación.

Como consecuencia, algunos animales pueden experimentar sensaciones de pánico o inseguridad, ya que asocian la calma y la protección con sus personas de referencia. Además, a muchas mascotas les cuesta gestionar el paso de un entorno activo y ruidoso a otro silencioso y vacío, lo que puede intensificar la sensación de soledad y desencadenar los síntomas de ansiedad.

¿QUÉ PUEDES HACER?

Una de las principales recomendaciones de la tienda animal Zotecnia es reajustar la rutina del perro de forma gradual, aumentando en pequeñas cantidades el tiempo que pasa solo. Se debe asegurar que el animal esté haciendo suficiente ejercicio y que tenga estimulación mental diaria para que esté más calmado.

AniCura recomienda además una serie de acciones antes de salir de casa: evitar rituales de despedida; no prestarle atención especial media hora antes de dejar la vivienda; no utilizar frases de despedida que se pueden asociar a la ausencia; y, evitar el uso de un mismo ritual antes de dejar al perro.

Al volver, estas pautas pueden reducir la ansiedad en los perros: actuar indiferente durante los primeros 20 minutos, evitando caricias y saludos desmesurados; esperar hasta que el animal esté tranquilo antes de realizar ninguna caricia; y, no castigarlo si ha tenido comportamientos destructivos, ya que esto puede aumentar su estrés.

Aunque estos consejos suelen ayudar a reducir los síntomas de ansiedad en los perros por la ausencia de sus dueños, las reacciones pueden variar. Por ello, si los síntomas persisten o empeoran, se debe consultar a un veterinario.