Todo el mundo lo intenta y pocos lo consiguen: el truco para deshacer los nudos imposibles de bolsas de plástico

Nudo en forma de un corazón - EMMANUEL IKWUEGBU -UNSPLASH

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS)

En muchas ocasiones, tras hacer la compra o acudir al mercado local, las personas se encuentran con que la fruta, la verdura u otros alimentos guardados en una bolsa de plástico son prácticamente imposibles de abrir. Incluso usando trucos de toda la vida, como intentar aflojar uno de los lados del nudo con utensilios, la superficie resbaladiza del plástico o lo apretado que está el cierre hacen que la tarea resulte inútil.

Esta situación puede volverse frustrante y acabar obligando al uso de tijeras. Sin embargo, si se quiere conservar la bolsa para su uso posterior, cortarla puede impedir su aprovechamiento.

CÓMO DESHACER NUDOS CON FACILIDAD

Aunque algunos nudos parecen realmente imposibles, especialmente en bolsas hechos de materiales finos y delicados, hay una forma de deshacerlos sin dañar la bolsa ni recurrir a mecanismos caros o innecesarios. El creador de contenido @cimprobandochuminas ha compartido en Tiktok un truco casero que soluciona este problema.

Para ponerlo en práctica, se debe coger la bolsa por la parte superior, justo por encima del nudo donde sobresale material anudado, y dejar que el contenido quede suspendido. Después, se gira la bolsa hasta crear una columna de material fruncido justo debajo del nudo.

Al levantar el peso de los contenidos y sujetar los dos lados del nudo sin dejar que se desenvuelva el material, se ejerce una leve presión hacia el centro. Al hacer este movimiento, el nudo empezará a aflojarse, lo que permite deshacerlo con facilidad. "Mira, que sale solo", observa el creador de contenidos.

Como alternativa, también pueden usarse alicates finos para sujetar un lado del nudo y tirar de otro para deshacerlo, o introducir una aguja o el diente de un tenedor en el centro para crear espacio. No obstante, estos métodos suelen ser más tediosos y puede dañar la bolsa sí el material es especialmente delicado.