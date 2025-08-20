BME modificará la normativa técnica de los índices Ibex el 24 de noviembre

Archivo - Paneles del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Tras no recibir respuestas a su consulta pública sobre dichas modificaciones

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha anunciado este miércoles que modificará la normativa técnica de los índices bursátiles Ibex el próximo 24 de noviembre.

A través de un comunicado recuerda que a finales de julio lanzó una consulta pública sobre una serie de modificaciones en las Normas Técnicas para la Composición y el Cálculo de los Índices Ibex y Estrategia sobre Acciones.

Hoy ha comunicado que, una vez finalizado el plazo establecido para la consulta, y no habiendo recibido ninguna respuesta, procederá a implementar los cambios con efectos el 24 de noviembre.

Según explicaba en julio el gestor bursátil español, las modificaciones que se van a implantar en la metodología están enfocadas en un cambio potencial en el criterio de selección de valores en el índice Ibex Growth Market 15, así como en la modificación de la fórmula de cálculo del índice Vibex y la cesación del resto de índices de estrategia sobre derivados.

"El objetivo del cambio de metodología es ofrecer a los usuarios una mejora en la replicabilidad de estos índices. Estos cambios contribuirán a una mejor representación de la realidad económica que pretenden medir, favoreciendo la emisión de productos referenciados", afirmaba BME.