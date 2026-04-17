Las Bolsas mundiales se disparan tras la reapertura del estrecho de Ormuz y el Ibex 35 repunta un 2,30%

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los principales parqués mundiales han reaccionado al alza tras conocerse la reapertura del estrecho de Ormuz, por el que transcurre la quinta parte del crudo mundial, al tráfico marítimo comercial durante la tregua de 10 días con Líbano, con el Ibex 35 por encima de los 18.500 puntos.

Momentos después de conocerse la noticia, el principal índice bursátil español avanzaba un 2,29%, hasta situarse en los 18.503,70 puntos, pese a haber abierto la sesión de esta viernes con un ligero descenso del 0,1%.

Entre los valores que más subían destacan IAG (+6,48%), Banco Santander (+5,05%), ArcelorMittal (+4,82%), Acerinox (+4,28%), BBVA (+4,24%), Fluidra (+3,92%) e Indra (+3,75%).

Por el lado contrario, las energéticas son las que más caían: Repsol encabezaba los descensos (-6,33%) por el desplome del precio del crudo, seguido de Solaria (-3,05%), Enagás (-2,68%), Cellnex (-2,60%), Naturgy (-2,07%), Acciona (-1,49%), Acciona Energía (-1,09%) e Iberdrola (-0,70%).

El resto de las Bolsas del Viejo Continente subían a ritmos similares: el francés Cac 40 avanzaba un 2,13%, el alemán Dax 30 un 2,47%, el italiano FTSE MIB un 1,63% y el Euro Stoxx 50 un 2,22%. Solo el británico FTSE 100 remontaba a una velocidad menor (+0,62%).

Al otro lado del Atlántico, Wall Street iniciaba la jornada al alza: el índice Dow Jones de Industriales, de referencia para la Bolsa de Nueva York, avanzaba en la apertura un 1,74%, hasta los 49.422 puntos, mientras que el S&P 500 subía un 1,06%, hasta los 7.116 puntos, y el Nasdaq, especializado en valores tecnológicos, repuntaba un 1,23%, hasta los 24.399 puntos. Estos dos últimos índices han alcanzado nuevos máximos históricos al calor de la reapertura de Ormuz.

En el terreno de las materias primas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía por debajo de los 90 dólares, hasta los 88,91 dólares, con un desplome superior al 10%, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se reducía hasta un 11,5%, marcando los 83,79 dólares.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció este viernes que las autoridades de la República Islámica han decidido abrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure alto el fuego pactado con Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que mantendrá su bloqueo sin ningún tipo de reservas sobre el perímetro del estrecho de Ormuz hasta que terminen sus negociaciones con Irán.

Estas subidas también responden a que Estados Unidos e Irán estarían negociando un memorando de entendimiento de tres puntos que prevé la liberación de 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de la renuncia de Teherán al uranio enriquecido, según adelantó 'Axios'.