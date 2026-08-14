Digi cierra su primer mes en la Bolsa española en tablas, manteniendo los 5,6 euros por acción

El consejero delegado de DIGI, Marius Varzaru (i), durante la celebración del tradicional acto del toque de campana con motivo del debut de la compañía de telecomunicaciones Digi en la Bolsa española, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). Este aconte- Marta Fernández - Europa Press

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Digi Spain Telecom ha cerrado su primer mes de cotización en la Bolsa española sin cambios, al mantenerse en los 5,6 euros con los que debutó en el parqué madrileño el pasado 16 de julio.

La compañía, que opera como la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, inició su andadura bursátil en los 6 euros por título, un 7,1% por encima del precio de salida fijado en 5,6 euros por acción.

Al coincidir el primer mes desde su debut bursátil con un domingo, los precios se han tomado del cierre de la sesión del viernes 14 de agosto. De este modo, la cotización de 5,6 euros no implica cambios respecto al precio de la oferta.

No obstante, llegó a cotizar, en precios de cierre, a un máximo de 5,80 euros el 21 de julio, con una subida del 3,6% sobre el precio de la oferta, y a un mínimo de 5,15 euros el día de su debut bursátil, un 8% por debajo del mismo, según datos consultados por Europa Press.

ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN

Digi Spain Telecom fijó en 5,60 euros por acción el precio de su oferta pública inicial de suscripción y venta (OPSV), lo que situó su capitalización bursátil, tras la ampliación de capital, en alrededor de 1.662 millones de euros, un nivel que se mantenía al cierre de la sesión de este viernes.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inscribió y aprobó el folleto relativo a la oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS).

El precio definitivo de ambas operaciones se confirmó tras sobresuscribirse la transacción. La OPV comprendió acciones existentes en manos de Digi Romania, mientras que la OPS consistió en la emisión de nuevos títulos de Digi Spain Telecom.

La transacción se dirigió a inversores cualificados y combinó una ampliación de capital de unos 150 millones de euros --26,8 millones de acciones de nueva emisión-- con una oferta secundaria de alrededor de 137 millones de euros --24,5 millones de acciones en manos de Digi Romania--, lo que situó el tamaño inicial en unos 287 millones de euros.

FONDOS Y COTIZACIÓN

Los fondos obtenidos en la ampliación --unos 134 millones de euros netos-- se destinarían principalmente a acelerar el despliegue de la red propia de fibra y telefonía móvil en España.

Tras la operación, el grupo Digi mantenía en torno al 80% del capital, por lo que conservaba el control de la compañía.

Además, Digi Romania concedió una opción de sobreadjudicación (greenshoe) a Barclays Bank Ireland PLC, entidad estabilizadora de la operación, por hasta 7,695 millones de acciones adicionales --el 15% de la oferta inicial--, lo que podía elevar el importe total hasta unos 330 millones de euros.

INVERSOR DE REFERENCIA

La operación contó con el respaldo de Global Portfolio Investments, sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza, vinculada al Grupo Mayoral, que participó con 100 millones de euros como inversor institucional de referencia.

Con este debut, Digi abrió una nueva etapa para un proyecto industrial que arrancó en España en 2008 y que le ha llevado a convertirse en uno de los operadores de mayor crecimiento en el país.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS Y GOBIERNO CORPORATIVO

La compañía, que ha diseñado una estrategia de crecimiento a largo plazo, avanzó en el folleto de salida a Bolsa que no prevé distribuir dividendos antes de 2030 y que, a partir de ese año, la dirección valorará un posible reparto en función de los resultados, la generación de caja, las necesidades de financiación, los planes estratégicos y las restricciones de sus contratos de financiación.

No obstante, Digi señaló que existía la posibilidad de acelerar el pago de dividendos si el plan de negocio evolucionaba mejor de lo esperado. "Hasta el año 2030 esperamos no repartir dividendo. Si el plan de negocio va mejor de lo que habíamos esperado (...) hay una posibilidad de acelerarlo", afirmó.

El consejo de administración de la filial de Digi en España ha quedado presidido por Serghei Bulgac, como consejero dominical, mientras que Marius Varzaru ejerce como vicepresidente y consejero delegado. El órgano de gobierno está integrado asimismo por Catalin Neagoe, como consejero ejecutivo; Mariana Mihaela Toroman, como consejera dominical; y Carlos Robles García y Virginia Arce Peralta, como consejeros independientes.

PIERDE 14,5 MILLONES HASTA JUNIO

Digi Spain Telecom obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 14,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone multiplicar por 14,1 (+1.310%) los números rojos de un millón de euros que se anotó en el mismo periodo del ejercicio precedente.

La compañía alcanzó una cifra de facturación de 515 millones de euros hasta junio, un 15,7% más que los 445 millones de euros ingresados en la primera mitad de 2025.