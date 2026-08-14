El PIB de la eurozona rebotó un 0,4% en el segundo trimestre

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una expansión trimestral del 0,4% entre abril y junio, la mayor desde principios de 2025, a pesar del conflicto en Oriente Próximo, lo que representa una significativa aceleración respecto de los primeros tres meses del año, cuando la actividad en la región se estancó, según ha confirmado este viernes Eurostat.

Asimismo, para el conjunto de los Veintisiete, la oficina estadística europea ha ratificado un crecimiento del PIB del 0,5% en el segundo trimestre de 2026, también el más intenso desde el primer trimestre de 2025, después del crecimiento del 0,1% en los tres primeros meses del año.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB ajustado estacionalmente aumentó un 1% en la zona euro y un 1,2% entre los Veintisiete durante el segundo trimestre de 2026.

Entre abril y junio de 2026, Irlanda (+3,9%) registró el mayor incremento del PIB con respecto al trimestre anterior, seguida de Eslovenia (1,8%) y de Lituania (+1,7%), mientras que las tasas de crecimiento más bajas se registraron en Bélgica, Rumanía y Austria (todas 0%).

España volvió a liderar el crecimiento económico en el segundo trimestre entre las mayores economías del bloque, con una expansión del 0,7%, frente a la expansión trimestral del 0,2% observada en Alemania, Francia e Italia.

En el caso de Estados Unidos, la mayor economía mundial registró también un crecimiento del 0,4% en el segundo trimestre respecto de los tres meses anteriores y del 2,1% interanual.

Igualmente, el PIB de Reino Unido registró una expansión del 0,4% en el segundo trimestre del año, tasa dos décimas inferior a la del trimestre previo, según indicó este jueves la Oficina Nacional de Estadística (ONS), mientras que la expansión interanual alcanzó el 1,2%.