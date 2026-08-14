SpaceX formaliza la adquisición de Cursor por 52.000 millones

Archivo - 16 June 2026, Taiwan, Taichung: A hand holds a smartphone displaying the logos of SpaceX and Cursor. SpaceX to acquire Cursor for USD 60 Billion. Photo: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa - Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

SpaceX ha concretado oficialmente este viernes la adquisición del editor de inteligencia artificial Cursor por 60.000 millones de dólares (unos 52.000 millones de euros), culminando así su primera gran compra desde que se convirtiera en compañía cotizada el pasado 12 de junio.

De conformidad con el anuncio realizado el pasado 16 de junio, una filial de SpaceX ha llevado a cabo su fusión con Anysphere (Cursor), cuyos títulos se convirtieron automáticamente en el derecho a recibir 389,29 millones de acciones ordinarias Clase A de SpaceX, con un valor patrimonial implícito de Cursor de 60.000 millones de dólares.

"Con esto concluye el proceso de adquisición que comenzó en abril, cuando anunciamos nuestra colaboración con SpaceXAI para acelerar el entrenamiento de nuestros modelos", ha señalado Cursor.

El pasado mes de abril, SpaceX había anunciado un acuerdo de colaboración con Cursor por el que adquiría el derecho a comprar la 'startup' por 60.000 millones de dólares o a pagar 10.000 millones de dólares (8.673 millones de euros) en el marco de su colaboración.

"SpaceX está desarrollando la capacidad de cómputo necesaria para ampliar la inteligencia mucho más allá de lo que existe hoy. Cursor será uno de los lugares donde esa inteligencia se haga útil", ha añadido la 'startup'.