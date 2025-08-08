Duro Felguera cae más de un 2% tras cerrar el ERE con 180 salidas, casi el 13% de la plantilla

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Duro Felguera encabezaba este viernes las caídas del Mercado Continuo, donde cotizan sus acciones, al registrar un descenso superior al 2% pasadas las 9.30 horas, después de anunciar en la tarde del jueves, con el mercado ya cerrado, su intención de cerrar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la salida de 180 empleados, cerca del 13% de la plantilla.

De este modo, las acciones del grupo de ingeniería y bienes de equipo retrocedían un 2,38%, hasta situarse en 0,2255 euros por título.

La empresa asturiana ha alcanzado este jueves un acuerdo con la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que finalmente afectará a 180 empleados, lo que representa el 12,9% de la plantilla, compuesta por cerca de 1.400 trabajadores.

En este contexto, el grupo de ingeniería y bienes de equipo ha rebajado en 69 personas el número de afectados por el despido colectivo, inicialmente previsto para 249 trabajadores, hasta situarlo en 180 empleados, lo que supone una reducción del 27,7% sobre la cifra planteada en un principio, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a la negociación.

La compañía asturiana ha presentado además a los sindicatos, durante la reunión de la mesa negociadora celebrada este jueves, una nueva mejora en las condiciones de las indemnizaciones por el ERE, que contempla ahora el pago de 25 días por año trabajado, con un límite de 14 mensualidades, y cuya aplicación está prevista hasta junio del próximo año.

Estas mismas fuentes han indicado que el preacuerdo ha sido ratificado por los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, así como por todos los independientes, sumando un total de 9 de los 13 miembros de la comisión. Sin embargo, los 4 representantes de CSI no han suscrito el acuerdo.

En este contexto, el preacuerdo será sometido este viernes, 8 de agosto, a la aprobación de las distintas asambleas de trabajadores y, en caso de ser ratificado, el acuerdo definitivo se firmaría el lunes 11 de agosto.

En el encuentro del viernes 1 de agosto, el comité de empresa planteó la necesidad de mejorar las condiciones inicialmente propuestas por la compañía asturiana, que se limitaban a lo estipulado por la ley, es decir, 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.

En concreto, se reclamó una compensación de veintiocho días por año trabajado y hasta un máximo de quince mensualidades, las mismas condiciones que se aplicaron en el proceso de despido colectivo realizado hace más de dos años.

Ante ello, en la siguiente reunión celebrada este martes, la empresa mejoró las condiciones mínimas de las indemnizaciones previstas en el ajuste, pasando a ofrecer 24 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades.

A finales de noviembre de 2022, los trabajadores de Duro Felguera respaldaron el primer ERE presentado por la compañía, que supuso el despido de 180 empleados, una cifra inferior a los 208 trabajadores afectados que se habían contemplado inicialmente.

Con todo, la mesa de negociación del ERE de Duro Felguera se ha reunido este jueves en su último encuentro para culminar el ajuste de plantilla que afectará, tras la reducción, a 180 trabajadores, como en el despido colectivo de 2022.

Las sociedades salpicadas por este ERE son Duro Felguera (DFSA), DF Operaciones y Montajes (DFOM), DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech, mientras que se quedarán fuera DF Mompresa y DF Calderería Pesada.

Respecto a DF Calderería Pesada, Duro Felguera firmó el miércoles 30 de julio el acuerdo de venta de 'El Tallerón', su fábrica de calderería pesada en Gijón (Asturias), a Indra por 3,65 millones de euros, una operación que supone el "primer paso" de su plan de reestructuración y que se produjo el mismo día en que se conoció que la compañía había solicitado una tercera prórroga de su preconcurso de acreedores, que finaliza a finales de septiembre.

En cuanto a los centros de trabajo, el ajuste afectará, en el caso de DFSA, a los situados en Asturias y Madrid; en DFOM, a los de Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona, Las Palmas y Madrid; en DF Energy Storage, a los centros de Asturias, Huelva y Madrid; mientras que tanto DF Intelligent Systems como DF Green Tech se verán afectados únicamente en su sede de Asturias.

TERCERA PRÓRROGA

Duro Felguera ha ampliado hasta finales de septiembre su preconcurso de acreedores, que vencía el jueves 31 de julio, tras haber avanzado "significativamente" en su plan de reestructuración.

De este modo, el grupo de ingeniería y bienes de equipo ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), encargado de su situación concursal, "la solicitud de extensión extraordinaria de los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones hasta el día 30 de septiembre con el apoyo de la mayoría de entidades financieras afectadas por el plan de reestructuración".

Se trata de la tercera prórroga que solicita Duro Felguera, tras haber hecho esta misma petición el pasado mes de marzo y junio, recibiendo en estas dos 'luz verde' por parte de los juzgados de Gijón.

"La solicitud de esta prórroga tiene por finalidad permitir la conclusión satisfactoria del plan de reestructuración como instrumento para la viabilidad de la compañía y su grupo, en cuya definición se ha avanzado significativamente", ha avanzado la empresa.

La sociedad y sus filiales Duro Felguera Energy Storage, Duro Felguera Green Tech, Duro Felguera Calderería Pesada, DF Mompresa, DF Operaciones y Montajes, Duro Felguera Oil & Gas, Duro Felguera Intelligent Systems y DFOM Biomasa Huelva son las que se han visto 'salpicadas' por el preconcurso.

APORTACIÓN DE CAPITAL

Los socios de control de Duro Felguera, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, aportarán más capital para impulsar a la compañía de ingeniería asturiana, que se encuentra en preconcurso de acreedores desde el pasado diciembre, un plazo que vencía el jueves 31 de julio y que ha sido prorrogado hasta finales de septiembre.

En este contexto, el grupo presentó el martes 29 de julio su plan de viabilidad y futuro en la mesa negociadora del ajuste de plantilla, que pasa por ofrecer un horizonte de 10 años.

"Se plantea como un plan firme estable y consolidado con el visto bueno del 'pool bancario' y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)", avanzaron fuentes cercanas a la negociación.

Desde la firma asturiana, no obstante, han declinado hacer comentarios al respecto.