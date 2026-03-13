El Ibex 35 pierde los 17.000 puntos tras abrir con una caída del 1%, con el petróleo ya en 102 dólares

1068651.1.260.149.20260313092058 Evolución del Ibex 35 - EPDATA

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes con un retroceso cercano al 1%, que ha llevado al selectivo a perder la cota de los 17.000 puntos, en una apertura marcada por los precios del petróleo y la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 16.973 puntos, con el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subiendo casi un 1,8%, hasta los 102,24 dólares por barril. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba sobre los 97 dólares, con un repunte del 1,46%.

El precio del barril de crudo de calidad Brent superó ayer la cota de los 100 dólares después de que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se pronunciara a favor de seguir bloqueando el estrecho de Ormuz como parte de la estrategia del país persa en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Hoy, de momento, ya ha escalado hasta los 102 dólares, pese a que amaneció ligeramente por encima de la cota de los 100 dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global del suministro existente", pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

"Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar", ha anunciado el titular de la cartera, Scott Bessent, en una publicación en redes sociales.

En la misma, el secretario del Tesoro ha indicado que "esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no aportará beneficios financieros significativos al Gobierno ruso", alegando que Moscú "obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

Esta decisión de EEUU se suma a la ya adoptada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, y en la que Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (el pasado lunes el Brent llegó a tocar los 118 dólares), se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde ya han sido atacados varios barcos petroleros.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) llevará a cabo los próximos 18 y 19 de marzo una sesión "extraordinaria" para abordar las repercusiones que tiene para el transporte marítimo el bloqueo en el estrecho de Ormuz y la inestabilidad en la región por los ataques de Irán contra los países del Golfo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Asimismo, el coste del gas natural ha amanecido también al alza. Así, el contrato TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, subía en la apertura de los mercados de renta variable del Viejo Continente un 2,2%, hasta los 52 euros por megavatio hora.

REPSOL, ÚNICO VALOR EN POSITIVO

Dentro del Ibex 35, todos los valores despertaban en negativo, salvo Repsol, que se revalorizaba un 1,7% a las 9.10 horas.

Los mayores descensos se los anotaban ArcelorMittal (-3,38%), Puig (-2,56%), Amadeus (-2,47%), Acerinox (-2,15%), BBVA (-2,12%), Santander (-2,09%) e Inditex (-1,98%).

Las principales Bolsas del Viejo Continente también comenzaron la sesión de hoy con caídas. El Ftse100 de Londres cedía un 0,5% y el Cac40 de París un 1,2%, mientras que el Dax de Fráncfort perdía un 0,7%.

Ayer, en Wall Street, el índice Dow Jones cerró con una caída del 1,5%, mientras que el Nasdaq acabó la jornada con un retroceso del 1,7%.

En este contexto, las principales Bolsas asiáticas han registrado caídas este viernes. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 1,4%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido un 1,7%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong ha caído un 0,9% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso del 0,8%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1433 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,480%.