Duro Felguera se dispara un 32,8% en pleno preconcurso de acreedores y pendiente de la SEPI

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Duro Felguera se han disparado este martes un 32,8% en el mercado continuo de la Bolsa, hasta intercambiarse a un precio unitario de 0,419 euros, en pleno preconcurso de acreedores, cuyo plazo vence el próximo 11 de marzo, y en un contexto marcado por el requerimiento de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la compañía asturiana de un plan de reestructuración.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, la compañía ha dejado su capitalización bursátil en los 90,2 millones de euros mediante el alza registrada esta jornada, en tanto que en el año acumula una revalorización de un 83,77%.

Así, la SEPI y Duro Felguera podrían haber acercado posturas en el marco de la decisión del holding público de capitalizar la deuda de la firma de ingeniería española, que será tomada una vez evaluado el plan de negocio que le solicitó, según ha adelantado 'El Comercio'.

Por su parte, el Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera ha solicitado conversar con la SEPI y los socios de la compañía con el objetivo de encontrar una solución "definitiva" para la compañía asturiana.

En concreto, el presidente del SAM, Eduardo Breña ha destacado este martes en declaraciones a Europa Press la importancia de que la "SEPI y los socios mexicanos --Prodi y Mota-Engil México-- hablen con los accionistas minoritarios".

"El SAM de Duro Felguera, en defensa del interés social y de la masa accionarial, está preparado para iniciar, con la debida confidencialidad, conversaciones con la SEPI y los socios, para respaldar una solución definitiva", ha indicado Breña, en declaraciones en X recogidas por Europa Press.

Desde el SAM también se ha destacado que los accionistas minoritarios de Duro Felguera apoyarán "la mejor solución, venga de quien venga".

En este contexto, la compañía asturiana se mostró "preocupada" tras la reunión que mantuvo el miércoles pasado su consejo de administración con la SEPI, lo que provocó, entre otras cuestiones, la rápida respuesta de sus accionistas minoritarios, que ven "imprescindible" que el holding público capitalice la deuda de la firma de ingeniería.

En el encuentro con la SEPI se abordó, entre otras cuestiones, la posibilidad de que la compañía asturiana solicitara directamente el concurso de acreedores, ya que el plazo del preconcurso vence el próximo 11 de marzo.

Ante esta situación, el holding público ha pedido un plan de reestructuración para asegurar la viabilidad de Duro Felguera antes de hablar de capitalizar el préstamo, según han indicado fuentes próximas al consejo de administración de la firma a Europa Press.

"Ese plan debe ser analizado por los accionistas. No obstante, cabe reseñar que capitalizar la deuda no basta por sí sola, porque no resolvería las necesidades de liquidez de la compañía", han explicado estas mismas fuentes.

Por ello, Duro Felguera ha reconocido estar "preocupada", pues ve que el plazo del preconcurso de acreedores se "agota" y es "fundamental" lograr la agilidad necesaria, tal y como ha indicado la compañía, que también ve "imprescindible" que la SEPI convierta en capital su deuda.

El Gobierno, a través de la SEPI, que cuenta con dos asientos en el consejo de administración de la asturiana, tendría que convertir en acciones los 120 millones de euros que le "prestó" en mitad de la pandemia, lo que le daría la mayoría del capital.

La compañía solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 11 de diciembre ante los Juzgados de lo Mercantil de Gijón con la finalidad de iniciar una negociación para la aprobación de un plan de reestructuración, que permitiera su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible.