La española TSK debuta en bolsa este miércoles, con una valoración de hasta 605 millones de euros

Planta de TSK. - TSK

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa española TSK debuta en la bolsa este miércoles 13 de mayo, tras haber recibido la luz verde por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con una valoración que podría alcanzar hasta un máximo de 605 millones de euros y dando el toque de campana en Madrid a las 12.00.

La compañía tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos se estrenará en el Mercado Continuo en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia con un rango indicativo de precios entre 4,45 y 5,05 euros por acción.

Esto supondrá valorar a la firma asturiana en entre 530 y 582 millones de euros, que podría situarse entre 553 y 605 millones si se ejerce íntegramente la opción de sobreadjudicación, según el folleto de la oferta aprobada por la CNMV, si bien se espera conocer este lunes el importe final y el tamaño definitivo de la oferta.

Se trata de una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones dirigida a inversores institucionales con la que buscará captar unos 150 millones de euros, lo que implica emitir entre 33,7 millones y 29,7 millones de títulos, en función del precio definitivo.

"Desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con nuestros grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización", ha declarado el consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, quien ha calificado la salida a bolsa como "un hito importante" para la empresa.

Con este movimiento, la OPS "reforzará su flexibilidad financiera y las relaciones de sus grupos de interés, ampliará su base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK", ha añadido.

Banco Santander y CaixaBank actuarán como 'joint global coordinators', mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets serán 'joint bookrunners' de la operación. Banca March ejerce además como asesor financiero de la compañía; Hogan Lovells, como asesor legal de TSK, y Garrigues, como asesor legal de las entidades colocadoras.

La compañía ha recibido compromisos vinculantes de inversores "ancla" que representan aproximadamente el 40% de las acciones de la oferta y el 35% considerando la opción de sobreadjudicación, entre los que se encuentran Amundi, Amundsen, DNB Asset Management, Global Income SIC, Janus Henderson y determinados 'family offices' españoles.

Los últimos estrenos en la bolsa española han sido los de Puig e Inmmocemento en 2024; de Cox, HBX y Cirsa en 2025 y el de Arteche en 2026, tras pasar esta última de BME Growth al Mercado Continuo.