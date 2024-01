Grifols lidera las alzas (+4%) del Ibex 35 tras querellarse en Nueva York contra Gotham y su director

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Grifols han firmado este lunes el mejor resultado del Ibex 35 al avanzar un 4,27%, con la acción al filo de los 10 euros, después de que la compañía presentase el pasado viernes -con el mercado ya cerrado- una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra Gotham City Research, el director y fundador del fondo, Daniel Yu, General Industrial Partners, Cyrus de Weck y sus participadas.

De esta manera, las acciones de la compañía catalana de homoderivados han concluido la negociación a un precio de 9,968 euros la acción. Con todo, sus títulos se mantienen un 30% por debajo del precio de cierre del 10 de enero, un día antes de que Gotham City acusase públicamente a la compañía de maquillar sus cuentas y propiciase así su caída bursátil.

La empresa informó el pasado viernes tras el cierre del mercado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que, tras los informes que cuestionaban su contabilidad y su solvencia, ha presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York una demanda contra Gotham City Research, el director y fundador del fondo, Daniel Yu, General Industrial Partners, Cyrus de Weck y sus participadas para solicitar el resarcimiento por los daños financieros y reputacionales causados a la compañía y a sus accionistas.

En la denuncia alega que los demandados obtuvieron "una considerable posición en corto" en Grifols, publicando y distribuyendo posteriormente un informe "con falsedades sobre la contabilidad, las comunicaciones, las finanzas y la integridad de Grifols".

La empresa catalana solicita en esta demanda la aplicación de medidas cautelares para que los demandados se retracten y no persistan en sus actuaciones, a la vez que se reclamó un resarcimiento económico que, no obstante, no ha sido cuantificado.

Grifols pide también ante el tribunal neoyorkino que los demandados sean considerados "plenamente responsables" por el "comportamiento ilícito" alegado en la demanda.

Además, aprovecha para documentar el catálogo de delitos y condenas de Daniel Yu, a quien acusa de crear Gotham "como vehículo de su empresa delictiva".

La demanda incluye el informe inicial de Gotham sobre Grifols en el que acusa "falsamente" a la compañía de hemoderivados de manipular sus indicadores financieros, tergiversar su apalancamiento y engañar a los inversores, uno segundo de la firma, publicado al día siguiente, que corrige y modifica el primero, y un documento en el que se comparan las diferencias sustanciales entre ambos informes.

"Son los demandados quienes han participado en un plan fraudulento para engañar a los inversores y a los organismos reguladores", advierte en la querella.