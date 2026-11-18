Archivo - Exterior del Palacio de la Bolsa, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 abrió la sesión de este miércoles con una caída del 0,22% que le ha llevado a perder los 19.600 puntos en plena resaca por los resultados de Nvidia.

En concreto, el parqué madrileño ha abierto la sesión en 19.583 enteros, en un contexto internacional que sigue marcado por los acontecimientos en Oriente Próximo.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,8% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 91,5 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, abarata su precio un 2,4%, hasta los 84 dólares.

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, Squirrel Media ha informado de que registró unos ingresos consolidados de 205,6 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 29% respecto al periodo de 2025. No obstante, la compañía ha revisado a la baja sus previsiones para el cierre del ejercicio ante el impacto electoral en la publicidad y el retraso en la ejecución de ciertas operaciones.

Asimismo, Enagás ha informado de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha dictado un laudo a su favor en el procedimiento arbitral en relación a las compañías Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), por lo que deberá recibir casi 63 millones.

En los primeros compases de negociación en la Plaza de la Lealtad, las mayores subidas del Ibex se las anotaban IAG (+0,9%), ACS (+0,3%), Bankinter (+0,2%) y BBVA (+0,1%).

Por el contrario, los mayores descensos los protagonizaban Indra (-2,2%), Solaria (-1,6%), Acerinox (-1,4%) y Telefónica (-1,2%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas abrían la jornada con signo mixto. Francfort subía un 0,1%, París se mantenía en tablas y Milán caía un 0,1%. Mientras, Londres bajaba un 0,4%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,0966 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años bajaba hasta el 3,917%.