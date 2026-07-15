El Ibex 35 abre la sesión a la baja

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, en el Palacio de la Bolsa, a 26 de mayo de 2023, en Madrid (España). El Ibex 35 ha iniciado la sesión de hoy con una subida del 0,28%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 9.141,9 puntos - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este miércoles con tendencia bajista, lo que llevaba al selectivo madrileño a ceder un 0,72% tras la apertura de la negociación en la Plaza de la Lealtad, situándose en 19.216,60 puntos, en una sesión en la que los inversores, después de conocer el IPC en España y el PIB de China, estarán pendientes de la publicación de resultados empresariales y de las tensiones en Oriente Próximo.

En concreto, a los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, únicamente ACS y Repsol lograban escapar de los descensos entre los componentes del Ibex 35 con subidas del 0,17% y del 0,16%, respectivamente.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Acerinox (-1,70%), Cellnex (-1,68%) y Amadeus (-1,45%).

De su lado, entre los representantes del sector bancario en el selectivo madrileño, los títulos de Santander y BBVA cedían un 0,90% y un 1,02%, respectivamente, mientras que los de Caixabank bajaban un 0,72%. Asimismo, las acciones de Unicaja Banco se dejaban un 1,16%, las del Sabadell un 0,19% y las de Bankinter un 0,32%.

Coincidiendo con la apertura de los mercados del Viejo Continente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo.

Previamente, la Oficina Nacional de Estadística de China había informado de que el crecimiento del PIB del gigante asiático se desaceleró durante el segundo trimestre al 0,9% desde el 1,3% de los tres primeros meses de 2026, lo que en datos anualizados representa un ritmo de expansión del 4,3%, frente al 5% de los tres meses anteriores, el más débil desde finales de 2022.

En cuanto al precio del petróleo, la cotización del barril de Brent se mantenía este miércoles por encima de los 85 dólares, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) se situaba por encima de los 80 dólares.